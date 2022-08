Katze Lizzy sucht ein neues Zuhause

Nach Umzug von Besitzerin einfach zurückgelassen

Miltenberg 04.08.2022 - 18:35 Uhr < 1 Min.

Katze Lissy sucht ein neues Zuhause.

»Ich bin Lissy. Ich kam zusammen mit meinen 5(!) Kitten hier ins Tierheim. Ich wurde von meiner Besitzerin einfach zurückgelassen nach deren Umzug.

Zum Glück bin ich nun mit meinen inzwischen schon recht großen Kindern in Sicherheit. Meine Kleinen sind alt genug und auch schon in der Vermittlung und mal ganz ehrlich - es wurde auch langsam zu anstrengend für mich mit dem ganzen Gewusel. Ich wollte meine Ruhe. Deswegen haben mich die zweibeinigen Dosenöffner nun in einen ruhigeren Raum gesetzt und meine Kinder zusammen mit gleichaltrigen anderen Kitten in einen anderen.

Jetzt fehlt mir nur noch ein schönes Zuhause - auf jeden Fall mit Freigang. Andere Katzen brauche ich nicht unbedingt, komm aber mit ihnen klar. Ich bin nur leider sehr misstrauisch bei Menschen und lasse mich nicht anfassen. Aber mit ein bisschen Geduld vielleicht doch? Ich warte auf euch. Eure Lissy.«

IInformationen unter: https://www.tierheim-kleinheubach.de; Tierheim Miltenberg, Am Hundsrück 3, 63 924 Kleinheubach, Tel. 09371 80234 (donnerstags bis sonntags jeweils 14 bis 17 Uhr)

bam