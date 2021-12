Katja Kuhn: »Blick für die Kinder nicht verlieren«

Neue Rektorin der Herigoyen Grund- und Mittelschule Sulzbach seit 100 Tagen im Amt

Sulzbach 16.12.2021

Katja Kuhn in ihrem Büro. Seit 1. August ist sie neue Schulleiterin der Sulzbacher Herigoyen-Grund- und Mittelschule.

Katja Kuhn war nach dem Referendariat zunächst Lehrerin im Landkreis Fürstenfeldbruck. 2009 wechselte sie nach Sulzbach und 2017 an die Grundschule in Nilkheim, wo sie vier Jahre als Konrektorin arbeitete. In dieser Zeit war Kuhn auch zwei Jahre im Referentennetzwerk für digitale Bildung für die Grundschulen der Region mit zuständig.

Viel Unterstützung erfahren

Sie habe von Anfang an sehr viel Unterstützung seitens Gemeinde, Kollegen und Schulfamilie erfahren, erzählt die Schulleiterin. Vom Kollegium sei sie herzlich empfangen worden. In der Herigoyen-Schule sei es eine besondere Stärke, neue Kollegen offen ins Team aufzunehmen und sofort zu integrieren. Der Umgang miteinander sei geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, offenem Meinungsaustausch und unvoreingenommener Unterstützung eines jeden, vom Berufsanfänger bis hin zu den »alten Hasen«.

Katja Kuhn betont, eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der gesamten Schulfamilie sowie respektvoller Umgang miteinander sei eine der wichtigsten Voraussetzungen, um Schulentwicklung voranzubringen. Nur so könne man außergewöhnliche Situationen, die an die Schulfamilie extreme zusätzliche Herausforderungen stellen, gemeinsam meistern.

Schule als sicherer Lebensraum

Für die Herigoyen Grund- und Mittelschule hieß das zum Beginn des neuen Schuljahrs, neben den erprobten Corona-Maßnahmen und der Einführung der Pooltests auch der Umzug von sieben Klassenzimmern in den neu sanierten Bau 4 und 5 zu stemmen. Ohne die zuverlässige Unterstützung der Gemeinde und der Eltern sowie der kollegialen Zusammenarbeit, Betreuung, Verwaltung und Schulleitung wäre so etwas kaum umzusetzen gewesen.

Insgesamt lernen derzeit an der Grund- und Mittelschule in Sulzbach rund 300 Kinder in 14 Klassen, davon sind zwölf Grundschul- und zwei Mittelschulklassen. Für sie alle und ihre Familien nehme Schule einen großen Teil des Alltags ein. Deshalb müsse Schule ein Lebensraum sein, in dem Kinder in einer sicheren Umgebung, ihr eigenes Potenzial entdecken und entfalten können, zu dem sie gerne kommen und persönliche Anerkennung erfahren.

Kuhn betont, dass es auch in den jetzigen herausfordernden Zeiten der Corona-Pandemie gilt, den Blick für das Wesentliche, die Kinder, nicht zu verlieren. Deshalb sei es ihr und dem Kollegium ein großes Anliegen, den Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrecht zu erhalten und den Kindern die Möglichkeit zu geben, in die Schule zu gehen.

Martin Roos