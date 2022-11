Kathreinermarkt in Klingenberg (fast) ins Wasser gefallen

Nur Wetterfeste wagen sich auf die Gass

Klingenberg a.Main 22.11.2022 - 14:17 Uhr < 1 Min.

Verregnet: Der Kathreinermarkt am Sonntag in Klingenberg.

Traditionell öffnete der Kathreinermarkt in Klingenberg am Main am Sonntag vor dem ersten Advent. Allerdings machte die nasskalte Witterung - eben typisches Novemberwetter - dem Markttreiben ein Strich durch die Rechnung, nachdem es noch am Samstag geschneit und für vorweihnachtliche Stimmung gesorgt hatte.

Trotzdem fanden sich einige wackere Besucher in der Klingenberger Altstadt ein. Für die Kinder gab es ein Karussell und auch kulinarisch war einiges geboten. Ebenso hatten die Ateliers des Kunstraums geöffnet, wo die Künstler Einblicke in ihre Arbeiten gaben. Die Einzelhändler in der Altstadt hatten ab 13 Uhr ihre Türen geöffnet. Im Löw-Haus gab es die Werke von Migliedern des Kunstraums Churfranken zu sehen.

Miriam Weitz