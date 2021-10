Katharina Martin aus Eschau ist Schauspielerin und Comedian in Einem

Zur Person: Katharina Martin

1981 in Erlenbach geboren wuchs Katharina Martin in Eschau auf und legte am JEG Elsenfeld das Abitur ab. Von 2002 bis 2007 absolvierte sie eine Ausbildung zur Sängerin und Schauspielerin bei der Actors Company Aschaffenburg, der Stage School Hamburg und am Lee Strasberg Theatre and Film Institute in New York. Sie war freie Schauspielerin und Sängerin unter anderem auf Kreuzfahrtschiffen. Nach einer Festanstellung am Landestheater Detmold arbeitet sie seit einigen Jahren in Hamburg. 2019 startete sie im Gasthaus »Zum Löwen« in Eschau unter dem Namen der Kunstfigur Dörte ihr Comedy-Mixprogramm »Kochkäs' mit Musik«. ()