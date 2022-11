Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Katalog über elf Jahre Ausstellungsarbeit im Burgmuseum Miltenberg

Aller Sonderausstellungen und ihre Künstler

Miltenberg 04.11.2022 - 13:24 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Elf Jahre Ausstellungsgeschehen im Museum Burg Miltenberg dokumentiert der Katalog den Museumsleiter Hermann Neubert präsentiert. Ausstellungskatalog

»Museum Burg Miltenberg 2011-2022« so der schlichte Titel des gut 100 Seiten starken, reich bebilderten Katalogs, den Museumsleiter Hermann Neubert zum Saisonabschluss und letzten Tag der Sonderausstellung mit Werken von Mutsuo Hirano und Thomas Lange am Mittwoch vorstellte.

Neuberts »Vermächtnis«

Dass der Katalog nicht zum zehnjährigen Bestehen des Museums aufgelegt wurde, ist sicher der Coronazeit geschuldet, aber auch ein Glücksfall: Denn dadurch ist das Ausstellungsverzeichnis so etwas wie das »Vermächtnis« von Museumsleiter Neubert, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Dass dieser bevorstehenden Abschied eine Zäsur für die Museen der Kreisstadt bedeutet, war den zahlreichen Besuchern des Saisonabschlusses im Burgmuseum sichtlich bewusst und wurde durch die Ansprachen von Jürgen Lenssen und Thomas Lange noch einmal betont. So mahnte Lange angesichts des anstehenden Wechsels in der Museumsleitung und der schwierigen finanziellen Lage der Kreisstadt: »Die Kultur darf nicht in provinzieller Stadtpolitik versinken.«

Einmalig in Museumslandschaft

Dass Miltenberg mit dem Burgmuseum über eine Einrichtung verfügt, die selbst in der reichen Museumslandschaft des Rhein-Main-Gebietes einmalig ist, stellte Jürgen Lenssen heraus. Schon 1979 hatte die Stadt die Mildenburg gekauft, um sie vor dem Verfall zu retten. Dann hatte sie aber über Jahrzehnte weder eine tragfähige Idee für eine öffentliche Nutzung gefunden noch die Mittel für eine grundlegende Sanierung aufbringen können.

Dies gelang erst ab 2008 dem damaligen Bürgermeister Joachim Bieber, der Kontakt zum Kunstreferat der Diözese Würzburg und damit zu Jürgen Lenssen aufnahm. Lenssen entwickelte das Museumskonzept und bestückte die Dauerausstellung mit seiner privaten, über 45 Jahre angelegten Sammlung zeitgenössischer Kunst.

»Miltenberg hebt sich durch seine Museen weit über vergleichbare Städte in Bayern hinaus«, sagte Museumsleiter Neubert und würdigte Altbürgermeister Biebers Verdienste um deren Entstehung. Seine Arbeit als Leiter sei angefüllt gewesen mit Aufbau, Konzeptarbeiten und Einrichtung. Inzwischen sei der Acker bestellt, die Ernte an den beiden »außergewöhnlichen Spielorten« für Heimatgeschichte und Kunst könne eingefahren werden.

Dass dies nicht erst seinem Nachfolger zufällt, sondern bereits stattgefunden hat, zeigt der Katalog. Er enthält kurze biografische Skizzen aller ausstellender Künstler und, so Neubert, »schöne Fotos« der Werkschauen der vergangenen elf Jahre.

Miltenberger Künstler

2011 hatte Neubert damit begonnen, in jährlich zwei Sonderausstellungen mehr aus dem Werk der in der Dauerausstellung vertretenen Künstler zu zeigen. Dieses Prinzip durchbrach und erweiterte er einige Male, um Künstlerinnen und Künstler zu zeigen, die aus Miltenberg stammen, hier arbeiten oder in engem Bezug zu Kreisstadt stehen. Besonders erwähnte er Jutta Winterheld, Ursula Jüngst und die 2008 verstorbene, international anerkannte Künstlerin Renate Anger.

Bei der Katalogvorstellung blickte der Museumsleiter aber nicht nur zurück, sondern auch voraus: Dem Museum Burg Miltenberg bescheinigte er »erhebliches Entwicklungspotenzial«. Nach Abschluss der laufenden Mauersanierung werde die bespielbare Fläche deutlich größer und das geräumige Vorwerk mit Zwinger werde für das etablierte Freilichttheater und andere kulturelle Nutzungen neue, ideale Möglichkeiten bieten.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Sonderausstellung und Katalog Alle Sonderausstellungen seit Eröffnung des Burgmuseums und alle ausstellenden Künstler zeigt der eben erschienene Katalog "Museum Burg Miltenberg 2011 - 2022". Die biografischen Skizzen der Künstler und Bilder ihre Werke in den Räumen der Burg sind nicht chronologisch nach Ausstellungsdatum, sondern alphabetisch geordnet; beginnend mit Renate Anger über Jehuda Bacon, Mutsuo Hirano, Norbert Nolte und Gertrude Reum bis zu Peter Vogt. Der von den Museen der Stadt Miltenberg herausgegebene Katalog wird durch ein Grußwort von Altbürgermeister Joachim Bieber eröffnet und enthält vier Aufsätze, die sich mit dem Burgmuseum und seiner Bedeutung für Miltenberg auseinandersetzen. Museumsleiter Hermann Neubert stellt Entstehung und Konzeption des "Leuchtturmprojekts für die Stadt Miltenberg" vor. Sehr persönliche Texte mit philosophischen Inhalten haben Jürgen Lenssen als Kurator der Ausstellung und Stifter sowie der Künstler Thomas Lange beigesteuert. Die stellvertretende Museumsleiterin Vera Mion wirft in ihrem Aufsatz Schlaglichter auf die Zukunft des Museums und entwickelt Visionen für die künftige Ausstellungsarbeit. (kü) Der Katalog ist im Stadtmuseum zum Preis von 14.50 Euro erhältlich. Das Burgmuseum hat Winterpause und ist bis 15. März geschlossen.