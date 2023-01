Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kartenvorverkauf für die Mildenburg-Theatertage beginnt heute

Kultur: Theaterachse Salzburg zeigt Komödie »Täuschung - Liebe - Hoffnung« und Märchen »Rotkäppchen« von 12. bis 22. Juli

Miltenberg 31.01.2023 - 18:35 Uhr 1 Min.

Das Märchen »Rotkäppchen« ist am 22. Juli zu sehen. Foto: Andreas Hechenberger Die Theaterachse Salzburg zeigt die Komödie »Täuschung - Liebe - Hoffnung« frei nach einem Stück von Pierre Carlet de Marivaux. Foto: Holger Leue, Andreas Hechenberger

Die 27. Theatertage Mildenburg, die die Stadtkultur gemeinsam mit der Theaterachse Salzburg organisiert, finden heuer von Mittwoch, 12. Juli , bis Samstag, 22. Juli, auf der Mildenburg statt.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, zeigt das Ensemble der Theaterachse Salzburg in diesem Sommer die Verwechslungskomödie »Täuschung - Liebe - Hoffnung« frei nach dem Original »Spiel von Liebe und Zufall« des französischen Schriftstellers Pierre Carlet de Marivaux (1688-1763).

Altes Stück mit hoher Aktualität

Marivauxs Komödie ist ein sprachfeines, intelligentes und vergnügliches Verwechslungsspiel mit tempo- und geistreichen Dialogen, schreibt die Stadtkultur. Es erzähle über gesellschaftliche Konventionen, die Möglichkeiten und Schwierigkeiten mit der Liebe und die vielen Äußerlichkeiten, die der Liebe oft im Wege stehen. Das Stück gilt als erstaunlich zeitgemäß, obwohl es vor fast dreihundert Jahren geschrieben wurde. Das Raffinierte an diesem Spiel sei, dass der Zuschauer über die verschiedenen Identitätswechsel Bescheid wisse und somit in den vollen Genuss des doppelbödigen und unterhaltsamen Liebes-Verwirr-Spiels komme.

Die Theaterachse Salzburg ist bekannt für ihre witzigen, modernen, aber dennoch dem Autor gerecht werdenden Inszenierungen. Auch dieses Meisterwerk der französischen Klassik wird unter der Regie von Mathias Schuh zu einem unterhaltsamen Abend mit erfrischender Verspieltheit und dem nötigen Tiefgang. Es steht in diesem Jahr wieder die Naturbühne im Hof der Mildenburg zur Verfügung, was den Vorstellungen eine zusätzliche Dichte verleiht.

Seine Premiere bei den Theatertagen feiert das Stück am Mittwoch, 12. Juli, um 20 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 14., 15., 18. (Theatertag), 19., 20., 21., und 22. Juli, jeweils um 20 Uhr. Die Aufführungen finden im Burghof der Mildenburg statt - außer bei schlechtem Wetter: Dann weichen Ensemble und Publikum in den Bürgersaal im Alten Rathaus aus.

»Rotkäppchen« für Märchenfans

Für Kinder und alle, die Märchen lieben, wird »Rotkäppchen« am Samstag, 22. Juli, um 15 Uhr im Burghof zu sehen sein.

Spezielle Vorstellungen nur für Kindergärten und Schulen finden am Mittwoch, 19. Juli, und Freitag, 21. Juli, jeweils um 9 und 10.30 Uhr im Burghof der Mildenburg statt. Buchungen dafür sind ausschließlich über die Stadtkultur ab 13. Februar telefonisch unter 09371 404-156 möglich.

Karten für alle anderen Vorstellungen gibt es bei der Tourist Information der Stadt Miltenberg, telefonisch unter 09371 404-119 sowie online über https://www.theatertage-mildenburg.com.

