Karl-May-Bücher im Kreis Miltenberg kaum noch gefragt

Hintergrund

Karl May wurde am 25. Februar 1842 als Carl Friedrich May in Ernstthal (Sachsen) geboren. Der Schöpfer von zahlreichen Reiseerzählungen und Abenteuerromanen mit Charakterten wie Winnetou und Old Shatterhand und war einer der weltweit populärsten deutschen Schriftsteller. Die inzwischen auf 84 Bände angewachsene Reihe der "Gesammelten Werke" basiert auf einer 33-bändigen Ausgabe, die noch zu Karl Mays Lebzeiten im Verlag Friedrich Fehsenfeld erschienen. 1913 gründete unter anderen Klara May, die zweite Ehefrau des Schriftstellers, den Verlag der Karl-May-Stiftung und ergänzte nach und nach die "Gesammelten Reiseerzählungen" um die Werke, die in anderen Verlagen erschienen waren.

Karl Mays Erzählungen um den Indianerhäuptling Winnetou war in Deutschland seinerzeit so bekannt wie heute Harry Potter. Um das Leben von Karl May ranken sich bis heute fast so viele Mythen wie um seine Romanhelden. Sie begleiteten Generationen junger Menschen auf fantastische Reisen in ferne Welten. So wird seine Gesamtauflage einschließlich der Übersetzungen in mehr als 40 Sprachen auf über 200 Millionen Exemplare geschätzt. Er starb am 30. März 1912und wurde auf dem Friedhof Radebeul-Ost im sogenannten May-Grabmal beigesetzt. wero