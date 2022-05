Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Karl Haarmann ist neuer Gemeinderat in Großheubach

Großheubach 11.05.2022 - 15:27 Uhr < 1 Min.

Karl Haarmann wurde am Dienstag als neuer Großheuabcher CSU-Gemeinderat vereidigt.

Die Gründe für seinen Rücktritt, die beruflicher Natur sind, hatte Bretzigheimer zuvor in der Sitzung des Gemeinderats am 12. April 2022 erläutert. Seine Amtsniederlegung wurde vom Gremium formell festgestellt. Haarmann ist entsprechend dem Ergebnis der Kommunalwahlen vom 15. März 2020 Listennachfolger von Bretzigheimer. Wie Bürgermeister Gernot Winter informierte, hatte Haarmann am 22. April 2022 die Amtsannahme und Bereitschaft zur Eidesleistung schriftlich erklärt.

Die rechtlichen Voraussetzungen - unter anderem Wählbarkeit und keine Amtshindernisse - für Haarmanns Annahme des Mandats wurden als gegeben festgestellt. Er übernimmt auch einige Positionen in Ausschüssen, der stellvertretende CSU-Fraktionsvorsitzende Egon Galmbacher stellte diese vor: Als reguläres Mitglied ist Haarmann als Vertreter seiner Fraktion im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) sowie erste Vertretung im Bau- und Umweltausschuss (BUA), zweite Vertretung im Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) sowie sechste Vertretung im Kooperations- und Koordinationsausschuss (KoKo).

