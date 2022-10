Kann ein Gremium mehr Arbeitsplätze retten?

Odenwaldkreis. Der Odenwälder Kreistag hat sich in seiner Sitzung am Montag mit folgenden weiteren Themen befasst.

Entwickelt: Die in der vorausgegangenen Sitzung beschlossene Umgestaltung der Odenwald Schlachthof Bauträger GmbH in ein von kommunalen Gesellschaftern dominiertes Unternehmen nimmt Formen an. Landrat Frank Matiaske informierte das Parlament darüber, dass zur Erlangung der Mehrheitsgesellschafter-Stellung gemeinsam mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg Anteile in Höhe von 58,2 Prozent erworben werden. Um steuerrechtlich auf der sicheren Seite zu sein, wird dem jeweiligen Anleger ein Erinnerungswert von einem Euro ausgezahlt. Verhandlungen mit dem seitherigen Hauptgesellschafter seien aber noch nicht abgeschlossen, so Matiaske.

Geplant: Investitionen von über 41 Millionen Euro sieht das Radwegekonzept für den Odenwaldkreis vor, das in mehreren Schritten über etliche Jahre hinweg umgesetzt werden soll, um die bestehende Radinfrastruktur zu einem lückenlosen Wegenetz zusammenzuführen. Der Anteil in der Zuständigkeit des Kreises fällt mit 2,5 Millionen Euro allerdings sehr gering aus. Mit der Umsetzung wird sich der Ausschuss für Kreis- und Regionalentwicklung befassen.

Beschlossen: Die Grundschule am Hollerbusch in Michelstadt wird an das Nahwärmenetz des Beruflichen Schulzentrums angeschlossen. Es wird erwartet, dass die damit verbundenen Kosten von 300.000 Euro durch Fördermittel ausgeglichen werden. In seiner Rolle als Schulträger befasste der Kreistag sich auch mit der Namensgebung der in einer Einheit verwalteten Grundschulen von Seckmauern und Lützel-Wiebelsbach. Beide Standorte werden nach der erfolgten Organisationsänderung fortan den Namen "Grundschule am Limes" tragen. Dagegen verabschiedet hat der Odenwaldkreis sich von der Beteiligung an der bereits zum Jahresende 2021 liquidierten Betriebsgesellschaft Schloss Erbach. Die Aufgaben sind in die Zuständigkeit der Staatlichen Schösser und Gärten Hessen übergegangen. Beteiligt war der Landkreis über die Odenwald-Regionalgesellschaft, die im Zuge der Liquidation mit einer Rückzahlung von 10.000 Euro rechnen könne. pgi