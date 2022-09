Kaninchenschau in Hausen: 30 Züchter zu Spessartmeistern gekürt

Auszeichnung: Leidersbacher Kaninchenzuchtverein bewertet Tiere von 60 Züchtern aus ganz Deutschland

Hausen 11.09.2022 - 10:26 Uhr < 1 Min.

30 Kaninchenzüchter durften sich während der 33. Spessartschau des Leidersbacher Kaninchenzuchtvereins in der Hausener Festhalle über den Titel Spessartmeister freuen. Vereinsvorsitzender Alexander Frieß (grünes T-Shirt, 3. v. links) und Schirmherr und Hausens Bürgermeister Michael Bein (1. Reihe rechts außen) kürten die Sieger.

45 Alt- und 15 Jungzüchter (bis 18 Jahre) präsentierten dieses Jahr 52 Rassen und brachten ihre Tiere bereits am Donnerstag nach Hausen. Am Freitag bewerteten die Preisrichter Marco Zinke, Martin Reussert, Heiko Semmel, Winfried Schreiber, Miriam Popp, Peter Wörtmann und Arthur Chrzanowski die Kaninchen rasseabhängig nach verschiedenen Kriterien wie Körperbau, Gewicht und Pflegezustand. Kaninchenliebhaber aus ganz Deutschland reisten extra zur Schau an. So beispielsweise eine Gruppe aus Bochum (Nordrhein-Westfalen).

Die Siegerehrung fand am Samstag mit Schirmherrn und Hausener Bürgermeister Michael Bein statt, für den die Schau wie ein Dorffest bereits fest zu Hausen gehört. Alexander Frieß, Vorsitzender des Leidersbacher KZV, freute sich über die Vielfalt und Anzahl der teilnehmenden Tiere und kürte die Sieger. Neben Pokalen und Sachpreisen, konnten Bembel, Glas, Apfelwein oder -saft sowie Wurstpakete gewonnen werden.

Die Preisträger

Bei den Altzüchtern stellte Frank Weis aus Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) mit seinem "Separator" die beste Zuchtgruppe, Manfred Bader aus Mommenheim (Rheinland-Pfalz) mit seinem "Kleisilber schwarz" den besten Rammler und Otto Weiß aus Erlenbach mit seiner "Blauen Wiener" die beste Häsin. Bei den Jungzüchtern holten Joschua und Linus Höfling aus Lohr mit ihren "Zwergwiddern Thüringer" gleich alle drei Titel der besten Zuchtgruppe, besten Häsin und des besten Rammlers.

Eine große Tombola, ein Streichelzoo, eine Bastelecke und kulinarische Schmankerl rundeten die traditionelle Spessartshow ab.

