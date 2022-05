Kangal-Mix Holly: Tiefes Wau-Wau und hohe Sprünge

Kangal-Mix Holly freut sich auf ein neues Zuhause.

»Ich schicke Euch ein tiefes Wau-Wau! Hallo, ich bin Holly. Ich höre schon Eure Begeisterungsrufe. Kann ich gut verstehen, ich bin auch wirklich eine Schönheit. Und Kenner meiner Rasse sind sicher begeistert. Ich bin zwar kein reinrassiger Kangal, aber das ändert nichts an meiner Schönheit und an meinem Wesen.

Ich erzähle Euch mal so das Wichtigste zu mir. Ich bin, wie gesagt, ein Kangal-Mix. Geboren wurde ich im Mai 2021. Ich wurde hier im Tierheim abgegeben, weil meine Besitzer keine Zeit mehr hatten.

Ich vertrage mich mit (den meisten) anderen Hunden. Nur wenn es um mein Futter geht, da kenne ich keine Freunde, da bin ich mir selbst am nächsten.

Mein neues Zuhause müsste schon meinen Ansprüchen entsprechen. Am wichtigsten wäre ein hoher Zaun (so circa 1,80 Meter), denn ich kann ziemlich »hoch hinaus«. Da mir ein ausgeprägter Jagdtrieb in die Wiege gelegt wurde, ist der auch wichtig, denn wenn ich was entdecke, bin ich schnell mal am Ausbrechen. Kinder mag ich gerne, aber die müssten schon etwas älter sein und mit beiden Beinen am Boden stehen, denn wenn ich mich freue, kann ich schon sehr umwerfend werden.

Das war mal das Wichtigste in Kürze. Wenn Ihr Euch jetzt in meinen Anblick verliebt habt, tut mir bitte den Gefallen und lest Euch mal in meine Rasse ein. Denn ich bin kein Hund für jedermann, das muss Euch bewusst sein. Wenn Ihr Fragen habt, ruft doch einfach mal im Tierheim an, die beantworten Euch gerne alles. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal kennenlernen. Und bitte, haltet Eure Begeisterung bei unserem Treffen im Zaum, auch wenn ich verstehe, dass das sehr schwerfällt.

Infos unter: https://www.tierheim-kleinheubach.de; Tierheim Miltenberg, Am Hundsrück 3, 63924 Kleinheubach, Tel. 09371 80234 (donnerstags bis sonntags jeweils 14 bis 17 Uhr)

