Kaminfeuer und Weinkarte: Ist das das Krankenhaus der Zukunft?

Kultur: Regisseurin Antje Schneider stellt ihren Dokumentarfilm "Vier Sterne Plus" am 2. März in Erlenbach vor

Erlenbach a.Main 22.02.2023 - 11:56 Uhr 4 Min.

Regisseurin Antje Schneider stellt sich am Donnerstag, 2. März, den Fragen der Zuschauer. Das neue Bettenhaus der Klinik in Thüringen am Tag der Eröffnung.

Am Donnerstag, 2. März, zeigt sie ab 19.30 Uhr ihren Dokumentarfilm "Vier Sterne Plus" im Erlenbacher Kino Passage und stellt sich im Anschluss den Fragen der Zuschauer. Vorab sprach sie mit unserem Medienhaus über ihr Werk.

Unter welchen Bedingungen haben Sie den Film gedreht?

Ich habe die Waldkliniken Eisenberg und David-Ruben Thies, den Geschäftsführer, 2017 kennengelernt. Damals haben wir für eine Vorabendserie das Personal mit der Kamera begleitet. Es war damals ein Krankenhaus wie viele: etwas in die Jahre gekommen, mit polierten Fluren und den üblich kargen Patientenzimmern. Alles nüchtern und sauber. Aber Thies wälzte längst Pläne für seine Vision eines menschenwürdigen Krankenhauses. Ein Patientenhotel schwebte ihm vor, mit allem Komfort - gutem Essen, bestgelauntem Personal, wohnlichen Zimmern, einer Hotellobby mit Kamin und einer Bar. Und das alles in einem kommunalen Krankenhaus, das fast ausschließlich Kassenpatienten behandelt. Uns erschien das unvorstellbar, angesichts der finanziellen Schieflage vieler Krankenhäuser. Das war Grund genug, Thies und sein Vorhaben filmisch zu begleiten. Fünf Jahre sind daraus geworden.

Die Resonanz der Medien auf das Krankenhaus, aber auch auf Ihren Film ist sehr positiv. Allerdings war auf MDR Kultur kurz vor Eröffnung zu hören: "Ob das Haus nicht nur schick daherkommt, sondern auch funktioniert, zeigt der Film nicht." Können Sie die Antwort darauf geben?

Der Fokus liegt nicht auf dem Neubau, sondern zeigt die Perspektive eines Klinikchefs, der es nicht aushält, wie Krankenhäuser am Rande des Ruins wirtschaften müssen. Thies ist ein Getriebener. Er will nicht jammern, sondern krempelt die Ärmel hoch: Er dominiert die Großbaustelle, knüpft Bande in die Gesundheitspolitik, reist bis nach Vietnam, um neues Personal zu werben, stößt an unerwartete Grenzen und verausgabt sich. Mit seiner Idee eines Patientenhotels will er bundesweit ein Zeichen setzen. Aber am Ende ist es eine Pandemie, die ihm im Moment des Erfolges einen Strich durch die Rechnung macht. Das neue Bettenhaus wird eröffnet, aber kann nur stark eingeschränkt agieren. Und nach all den kräftezehrenden Jahren ist Thies erschöpft, muss sich eine Auszeit nehmen und kann nur von der Ferne beobachten, dass sich mit der Bundestagswahl 2021 auch die Politik neu sortiert. Das Hamsterrad eines Geschäftsführers, das erzählt der Film.

Wie waren bisher die Reaktionen? Bezüglich Aussagekraft und Glaubwürdigkeit des Films, aber auch bezüglich des Krankenhauskonzepts?

Wir trafen auf unserer Kinotour durch ganz Deutschland Interessierte aus Politik und Architektur, aber natürlich auch viele Zuschauer aus der Gesundheitsbranche oder auch potentielle Patienten. Großartig waren die Vorstellungen, in denen Thies selbst vor Ort sein konnte. Seine Auszeit ist inzwischen vorüber, das Krankenhaus voll in Betrieb. Es muss sich nun im Alltag bewähren. Thies hat eine Infrastruktur bereitgestellt mit behaglichen Räumen, Wintergärten, Restaurants und einem innovativen Pflegekonzept. Mit Leben füllt sich das aber nur, wenn alle umdenken und sich von alten Mustern lösen. Denn Fakt ist: Selbst wenn man motiviert und voller guter Vorsätze aus dem Kino geht, kommt die Ernüchterung oft schon am nächsten Tag. Dass Thies sein Projekt so vorantreiben kann, hängt mit dem Team zusammen, das zu großen Teilen hinter ihm steht. Und mit seiner unglaublichen Hartnäckigkeit.

Sie sind ja inzwischen längst zur Fachfrau für gute Krankenhäuser in den Möglichkeiten unseres Gesundheitssystems geworden. Welche Lehren kann Ihrer Ansicht nach eine normale, traditionelle Klinik aus Thüringen ziehen?

Ich fände es anmaßend, über andere Krankenhäuser zu urteilen. Was mir aber deutlich geworden ist: Bis auf wenige Ausnahmen geht es den Kliniken nicht gut. Es fehlt an Geld, an Personal. Selbst an Patienten mangelt es in vielen Bereichen. Warum also an jeder Klinik festhalten? Was nützt mir das Haus um die Ecke, wenn ich im Krankheitsfall doch lieber den Spezialisten wähle, der 250 Kilometer entfernt ist? Als Patientin möchte ich mich in guten Händen wissen, mögliche Komplikationen umgehen. Ich glaube, dass sich unsere Bedürfnisse gewandelt haben und wir vernetzter und mobiler geworden sind. Die Krankenhauslandschaft muss sich verändern, schon aus Kostengründen. Das ist häufig unbequem, aber ich finde, in dieser Entwicklung darf selbst ich als Patientin eine Chance sehen.

Die Betreiber des Klinikums vor Ort werden meines Wissens nach nicht am Filmgespräch teilnehmen. Machen Sie diese Erfahrungen häufiger? Was könnten Gründe dafür sein?

Die Beweggründe kann ich nicht beurteilen, weil ich die Klinik nicht kenne. Aber wenn ich auf zurückliegende Veranstaltungen schaue - mit vielen Gästen aus der Gesundheitspolitik und Gesprächspartnern aus der Praxis - kann ich wirklich sagen, dass der Film genau das geschafft hat, was uns so wichtig war: Denkanstöße zu geben und eine Diskussionsgrundlage für ein Thema zu sein, das uns alle betrifft.

Hintergrund: Dokumentarfilm "Vier Sterne Plus" Der 93-minütige Film ist eine Koproduktion mit dem ZDF und dem kleinen Fernsehspiel. Im Presseheft heißt es unter anderem: "Unser Gesundheitssystem ist marode. Steigende Kassenbeiträge, ewige Wartezeiten auf einen Termin beim Facharzt. Und wenn man dann wirklich ins Krankenhaus muss, kommt man in triste Häuser, erlebt Pfleger am Limit und gestresste Ärzte, die kaum Zeit für ein Gespräch haben. In einem kleinen kommunalen Kreiskrankenhaus, den Waldkliniken Eisenberg in Thüringen, will David-Ruben Thieß zeigen, dass es auch anders geht." Das Haus bietet Bio-Essen und Kaminfeuer. Gut 90 Prozent der "Gäste" sind Kassenpatienten. Für Buch und Regie zeichnet Antje Schneider verantwortlich. Sie wurde in Leipzig geboren, studierte Betriebswirtschaft und arbeitet als freie Autorin und Regisseurin für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, insbesondere den MDR. 2005 erhielt sie ein Stipendium für die Drehbuchwerkstatt an der HFF München. Ihr Debütfilm "Die schöne Krista" war in der Vorauswahl zum Deutschen Filmpreis 2014. Der Film läuft am Donnerstag, 3. April, um 19.30 Uhr im Erlenbacher Kino Passage. In Anschluss stellt sich Schneider den Fragen der Besucher.