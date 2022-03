Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Alte Glasnegative in Hausen entdeckt

Kaleidoskop des Lebens vor 100 Jahren

Hausen 30.03.2022 - 13:48 Uhr < 1 Min.

Alfons Reus (links) und Reinhold Köhler sichten in Hausen die jetzt entdeckten Glasnegative. Foto: Hans Schreck

Reus hat 340 alte Aufnahmen beim Aufräumen entdeckt und sie Reinhold Köhler und dem Heimatverein zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt.

Es ist richtiger kleiner Schatz: Zu sehen sind nicht nur längst verstorbene Menschen, sondern auch Bilder von der alten Ortsmitte mit dem Armenhaus, ein Blick aus dem Fenster in Nachbars Garten, Gaststätten in Nachbargemeinden, fröhliche Herrenausflüge, Kindergartenbilder oder die Lieferung von Neumöbeln - ein Kaleidoskop des Lebens vor rund hundert Jahren, natürlich alles in Schwarz-weiß.

In einem eigenen Verfahren mit Halogenleuchte, Scanner und Umkehr-Programm digitalisierte Reinhold Köhler jetzt die Glasnegative auf seinen Computer. Über eine weitere professionelle Digitalisierung durch Fachunternehmen wird zur Zeit nachgedacht.

Dachbodenentsorgung

Die 340 Glasnegative sind ein kleiner Rest einer »großzügigen« Dachbodenentsorgung in den 1960er Jahren. Die Bilder stammen von Theodor Reus und Adolf Rachor. Theodor Reus erlernte in den 1920er-Jahren das Schneider-Handwerk bei Alois und Adolf Rachor.

Gleichzeitig weckte Adolf Rachor bei Theodor Reus die Leidenschaft zur Fotografie, die er schon hobbymäßig betrieb. Er hatte dieses Hobby im Ersten Weltkrieg kennengelernt und sich begeistert für diese Art der Darstellung und Überlieferung. Er übertrug diese Begeisterung später auf seinen Sohn Kurt Rachor. Beide hatten eine eigene Dunkelkammer im Haus. Dies dürfte auch wahrscheinlich bei Theodor Reus der Fall gewesen sein.

