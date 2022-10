Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schmerzhafte Einsparungen für Stadt Miltenberg angekündigt

Kahlert gibt Sparziel vor

Miltenberg 27.10.2022 - 16:06 Uhr < 1 Min.

Schon jetzt stehe fest, so Kahlert in seiner Begründung, dass die Stadt in den kommenden Jahren mit geringeren Einnahmen auskommen müsse. Gleichzeitig würden aber die Ausgaben steigen: »Schon die Mehrkosten für Energie belasten unseren Haushalt erheblich.«

Vor der Sommerpause hatte der Bürgermeister eine Klausurtagung zur grundlegenden Überprüfung der Haushaltsstrukturen angekündigt, jetzt wollte er dazu vom Stadtrat auch eine Größenordnung. Für ihn ist klar: Ohne »schmerzhafte Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen« werde es nicht gehen. In welche Richtung der Bürgermeister dabei denkt, machte die Erwähnung der städtischen Museen als große Kostenfaktoren klar, auch wenn er mehrfach versicherte: »Ich habe nichts gegen die Kultur.«

Mit der demonstrativen Ausrufung des Zehn-Prozent-Sparziels hat Kahlert die klare Absicht, die Stadträte dabei mit in die Pflicht und auch in die Verantwortung für die »schmerzhaften Einschnitte« zu nehmen.

Ein schwarzer Peter, den diese nicht allzu gerne annahmen. »Wenn die Verwaltung sparen will - machen Sie's einfach«, gab Martin Heim (Liberale) den Ball an den Rathauschef zurück. Auch Sabine Balleier (SPD) verwies darauf, dass die Finanzplanung von der Stadtkämmerei erstellt werde und der Stadtrat diese Vorlage brauche, um damit zu arbeiten.

Für die Verwaltung hielt Hauptamtsleiter Andreas Weber entgegen, dass die Politik ja Aufgaben und damit viele Haushaltsansätze vorgebe. Wenn es gelingen solle, Ausgaben zu reduzieren, um wieder mehr Spielraum für Investitionen zu gewinnen, müssten Stadtrat und Verwaltung zusammenarbeiten. In der Abstimmung erhielt Kahlert für sein Sparziel bei drei Gegenstimmen eine klare Mehrheit.

kü