Kahle Ackerfläche statt Tierparadies

Natur: Christel Kaufer klagt über gerodetes Feld in Mainbullau - Areal soll aber wieder bewirtschaftet werden

Eine etwa fünf Hektar große Fläche wurde in Mainbullau gerodet Eine etwa fünf Hektar große Fläche wurde in Mainbullau gerodet, die gefällten Bäume lagern geschnitten am Feldrand

»Diese Fläche bei der jetzt schon dominierenden landwirtschaftlichen Nutzung zu erhalten wäre auch aus Gründen der Biodiversität besonders wichtig gewesen, aber auch für die Menschen, die sich hier in der Natur erholen wollen«, erklärt Kaufer, die hier häufig spazieren geht. Sie hat den Eindruck, dass an dieser Stelle die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes über den Schutz der Natur gestellt wird. Denn in Mainbullau werden bereits sehr große Flächen landwirtschaftlich genutzt, die für jedermann sichtbar werden, die in den Ort fahren. Jetzt scheinen auch die restlichen Naturflächen auf- und dem Profit hingegeben zu werden.

Im Gesetz über die Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft ist geregelt, dass für eine Rodung eine Erlaubnis beantragt werden muss. Auch der Begriff einer Rodung ist dort definiert. Danach stellt eine solche nicht nur die dauerhafte Beseitigung eines Waldbestandes für zum Beispiel Siedlungen, Straßen oder Industriegebiete dar, sondern sei auch dann gegeben, wenn die Waldfläche für eine andere Bodennutzung genutzt werden soll. Im Grundsatz besteht ein Rechtsanspruch auf die Rodungserlaubnis. Das Bayerische Waldgesetz regelt auch die Fälle, in denen die Rodungserlaubnis nicht erteilt werden kann. Schutz-, Bann- und Erholungswälder stehen unter einem besonderen Rodungsschutz. Je nach Größe der Rodung kann es notwendig sein, die Umweltverträglichkeit zu prüfen.

Über die Erlaubnis entscheidet die Untere Forstbehörde im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) im Einvernehmen mit der Kreisverwaltungsbehörde. Bei beiden Behörden haben wir nachgefragt, ob diese Rodung genehmigt wurde und ob sie rechtens ist. »Die genannte Fläche ist dem AELF als ehemalige verwilderte Streuobstwiese bekannt, also landwirtschaftliche Fläche«, erklärt Sebastian Spatz, Leiter der Abteilung Forsten in Miltenberg. Nach seiner Einschätzung handelt es sich nicht um Wald im Sinne des Waldgesetzes.

Erwerbsgartenbau geplant

Genaues weiß Susanne Seidel vom Landratsamt Miltenberg: »Für die betroffene Fläche wurde bereits vor Jahren ein Antrag auf Rodung eingereicht«. Seither sei die Sach- und Rechtslage von der Unteren Naturschutzbehörde umfassend geprüft worden. Auf dem Grundstück befinden sich ökologisch wertvolle Flächen mit einer brachgefallenen Obstbaum- und Fruchtstrauchkultur auf etwa der Hälfte der Fläche. Der Bewirtschafter plane jedoch, nach der Rodung die Gesamtfläche weiterhin im Erwerbsgartenbau als Dauerkultur mit Johannisbeersträuchern zu bewirtschaften. Das stelle damit keinen Wechsel der Nutzungsart dar.

Somit liege naturschutzrechtlich weder eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung noch ein ausgleichs- oder ersatzpflichtiger Eingriff vor. Eine Untersagung der Rodung sei daher nicht möglich gewesen. Susanne Seidel erwähnt aber, dass die Untere Naturschutzbehörde wie in solchen Fällen bereits jahrelang praktiziert, sich weiterhin um den Erhalt der verbliebenen Gehölzbestände bemühen werde und habe deshalb den Bewirtschafter um einen Ortstermin zur Begutachtung der restlichen Fläche gebeten.

