Käse-Produktionskette (4): An der Käsetheke des Bauer-Markts in Elsenfeld

Elsenfeld 02.11.2022 - 08:00 Uhr < 1 Min.

Hubert Eckert vom Bauer-Markt zeigt den Miltenberger Käsetaler im Supermarkt. Er erklärt, wieso er das Produkt im Programm hat und wie der Käsetaler von den Kunden angenommen wird. Der Miltenberger Käsetaler Die Milch stammt von der Milcherzeuger-Gemeinschaft "Mainland-Milch - regional, frisch & gesund", die Produktion erfolgt durch die Molkerei Hüttenthal in Mossautal. Elsenfeld, Im Höning 2, Bauer-Markt: Herrn Eckert vom Bauer-Markt zeigt den Miltenberger Käsetaler im Supermarkt. Er erklärt, wieso er das Produkt im Programm hat und wie der Käsetaler von den Kunden angenommen wird. Wie entsteht der Miltenberger Käsetaler? Miltenberger Landfrauentaler.

Die Käsesorten fänden immer Abnehmer, sagt Hubert Eckert, der Einkaufsleiter im Supermarkt. »Es ist nicht der allerstärkste Artikel, aber ich könnte ihn auch nicht weglassen.« Auch als Partner bei Veranstaltungen wie Abifeiern oder Schulfesten liefere der Bauer-Markt beide Käsesorten aus.

Bei Verkostungen probiert

Eckert hatte gleich zu Beginn des Projekts vom Käsetaler gehört, sagt er. Bei Verkostungen habe er ihn probiert und ins Sortiment aufgenommen. »Ich komme selbst von einem Bauernhof. Daher weiß ich, was für Wirkungen es hat, wenn die Milch nicht ordentlich bezahlt wird.« Dass die Produkte in der Molkerei Hüttenthal hergestellt werden, findet Eckert »genial«. Gerade im Bauer-Markt, der einen Ruf als regionaler Markt habe, dürften solche Käsesorten nicht fehlen. Was die Preise angehen, gesteht der Einkaufsleiter ein, dass der Käse- und der Landfrauentaler keine Discount-Artikel sind: »Wenn in der gesamten Wertschöpfungskette das bezahlt werden soll, damit jeder gut davon leben kann, kommt am Ende kein Preis heraus, den man im Aldi oder Lidl findet.«

Klicken Sie sich durch die Produktionskette des Miltenberger Käse- und Landfrauentalers - die Symbole führen Sie zum jeweiligen Produktionsschritt: von der Idee, dem Milchbetrieb, der Käseherstellung, Lieferung und Verteilung bis in den Markt oder auf den Vesperteller im Kloster Engelberg.

