Kämmerer Heinz-Peter Grießer verabschiedet

Ruhestand: 40 Jahre für Schneeberg im Dienst

Schneeberg 01.03.2023 - 15:13 Uhr < 1 Min.

Heinz-Peter Grießer (rechts) geht nach über 40 Jahren im Dienst als Kämmerer für die Marktgemeinde Schneeberg in den Ruhestand. Als Geschenke gab es unter anderem seine alte Rechenmaschine, ein Rad gespickt mit Fahrradkarten und von Bürgermeister Kurt Repp ein Geldpräsent seitens der Gemeinde.

Vier Jahrzehnte pochte Grießers Kämmererherz für den Markt. Laut eigener Aussage stets bestrebt, im Wohle der Gemeinde zu handeln. "Mir hat die Arbeit in den 40 Jahren sehr viel Freude gemacht. Besonders glücklich macht mich, dass es in dieser Zeit keine einzige Kampfabstimmung beim Haushalt gegeben hat und ich beim gleichen Schuldenstand gehe, wie ich gekommen bin. Das war nur mit euch gemeinsam möglich", wandte sich der 65-Jährige an die Anwesenden. Nun möchte er erst einmal Haus und Garten aufräumen, sich um seine Gesundheit kümmern und wieder mehr bewegen.

Ein E-Bike soll her. Passend dazu erhielt er von den Verwaltungsmitarbeitern ein altes Rad gespickt mit Fahrradkarten. Aber auch seine alte Rechenmaschine, Schreibmaschine und weitere Kleinigkeiten, die seinen Büroalltag markant prägten, durfte der Walldürner als Geschenke mit nach Hause nehmen. Humorvoll mit einigen Zeilen verpackt und durch Barbara Ballweg vorgetragen.

Klaus Mengler, sein ehemaliger Kollege im Ruhestand, brachte die Gesichter mit einem lustigen Gedicht, dass der 65-Jährige vermisst werden wird, zum Strahlen. Während Bürgermeister Kurt Repp auf Grießers langen Berufsalltag zurückblickte und dessen Verantwortungsbewusstsein, fachkundiges Wissen, Hilfsbereitschaft und Genauigkeit lobte sowie ein Geldgeschenk des Marktes überreichte.

jel