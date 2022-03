Kabarettistin Barbara Ruscher erfreut ihr Publikum in Amorbacher Zehntscheuer

Humor in schwierigen Zeiten

Amorbach 13.03.2022

Barbara Ruscher singt in der Amorbacher Zehntscheuer über Steueroasen.

Dass für junge Leute "Bestie" mit langem "i" am Ende ausgesprochen wird und so viel heißt wie beste Freundin, beschrieb Ruscher im Rahmen einer vielseitigen Darbietung. Anschaulich erzählte sie zum Einstieg in den Abend von ihrer Bahnreise von Köln nach Amorbach und vielen "Wagnissen der Extraklasse".

Die Zehntscheuer war gut besucht und die Stimmung von Beginn an mitreißend. Die W-Lan-Abhängigkeit verdeutlichte Ruscher, indem sie schilderte, wie sie bei Stromausfall gar nicht wusste, was sie tun sollte und dann einfach mal mit ihren Kindern gesprochen habe. Wie sie einen Retrogeburtstag als Antwort auf die Eventisierung von Kindergeburtstagen veranstaltete, veranschaulichte das Sackhüpfen mit handgesponnenen Jutesäcken von Montessori-Pädagoginnen.

Zum Mitsingen animiert

In einem swingigen Lied prangerte sie den Selbstoptimierungswahn in Sachen Sport und Ernährung an. So hieß es: "Ich hab' keine Macke, ich entschlacke". Die Kabarettistin brachte ihr Publikum pointiert zum Lachen. Mit Sonnenbrille versetzte sich Ruscher in ein Anti-Rap-Lied hinein, animierte die Zuschauer bei dem Song "Liegerad" zum Mitsingen und begleitete sich dabei am Klavier, Ukulele und an der Luftpumpe oder trommelte auf einen Puzzlekarton ein.

Kritische Themen kamen nicht zu kurz: Dass Bananenplantagen ohne Rücksicht auf Arbeiter auf den Feldern mit Flugzeugen gespritzt werden und dass es Ambivalenzen beim Verhalten in Bezug auf den Klimaschutz gibt, stellte Ruscher satirisch und humorvoll dar. Auf die Ramschpreise für Fleischprodukte machte sie mit der Frage aufmerksam, ob es das teure Hähnchen an der Theke nicht auch von Ratiopharm gebe? Zum Homeschooling verlas sie Tagebucheinträge, in denen sie unter anderem berichtete, wie sie ihr Schlafzimmer in ein Lehrerzimmer umwandelte. Auch Themen wie Gendern oder Familienmodelle nahm sich Ruscher an, so dass es zum Beispiel hieß "in jedem fünften Ei steckt ein Patchwork-Schlumpf".

Erstaunen über Wählerstimmen

Die Pointen waren ebenso treffend wie lustig. Das vereinsamte Stand-Up-Paddling, die schizophrene Erziehung sowie politische Ereignisse versüßten den Zuschauern das gut zweistündige Programm. Ihr Erstaunen darüber, dass die FDP so hohe Wählerstimmen erzielte, drückte Ruscher durch die Formulierung aus, dass die Mitglieder der FDP zwar gelb seien. Sie müssten aber deshalb nicht gleich Minions und daher total beliebt sein (Anmerkung der Redaktion: Minions sind Figuren aus dem Film "Ich - Einfach unverbesserlich"). Lieder über das Corona-Hobby Puzzeln und den Thermomix beschlossen den humorvollen und abwechslungsreichen Abend. "Die Frau ist klasse", fasste ein Besucher seine Eindrücke zusammen. jomi