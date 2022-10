Kabarettist Thomas Schreckenberger parodiert und lästert in Amorbacher Zehntscheuer

Wenn Klaus Kinski die Nachrichten moderieren würde

Amorbach 17.10.2022

Thomas Schreckenberger in Klaus-Kinski-Pose: Die Parodie auf den Schauspieler war ein Glanzpunkt in seinem Programm.

Aristoteles sagte einmal: »Einen Fehler durch eine Lüge zu verdecken heißt, einen Flecken durch ein Loch zu ersetzen«. Dieser Spruch passt hervorragend auf das neue Programm von Schreckenberger, denn von diesen Lügen und Löchern erzählte er am laufenden Band. Der Schreckenberger kennt kein Tabu, da ist der Name Programm. In allen gesellschaftlichen Themen deckte er Lügen auf, provozierte mit irren Szenarien oder rüttelte mit makabren Wortspielereien auf.

Schreckenberger ist der fleischgewordene Schrecken einiger Politiker, beispielsweise für Friedrich Merz, Philipp Amthor, Karl Lauterbach, Christian Lindner oder Winfried Kretschmann. Immer wieder steckt er die Politiker, vor allem Kretschmann, verbal in den Fleischwolf und macht aus ihnen politisches Hackfleisch, das er roh dem Publikum zum Fraß vorwirft.

Der Kabarettist hat einen messerscharfen Blick für Politikwahnsinn und teilt kräftig aus. Seine Pointen sind bissig, die er auch gerne nonverbal unterstreicht. Er parodiert herausragend seine Feindbilder in Sprache und Mimik. Wie wäre es, wenn Klaus Kinski die Nachrichten der Tagesschau vorlesen würde? Schreckenberger führte es eindrucksvoll vor - mit finsterem Gesicht, verzogenem Mund und cholerischen Wutausbrüchen las er Meldungen vor. Das Publikum war nach dieser kleinen Nummer völlig aus dem Häuschen. Es gab Jubelrufe, lange Lacher und noch längeren Applaus.

Er konnte herrlich schimpfen und verunglimpfen. Was herauskommt, wenn man unkontrolliert am 3D-Drucker spiele, sehe man bei Philipp Amthor, dem »fleischgewordenen Abischerz«, den man mit Hilfe eines Laminiergerätes in seinen Kommunionanzug hineinlaminiert habe. Schlimm auch der Name von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der sich anhöre wie eine Panzerhaubitze. Und Wirtschaftsminister Habeck würde bei Unterbringung in einer Welpenstation mit seinem Dackelblick doch sofort als erstes mitgenommen werden.

Anja Keilbach