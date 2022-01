Kabarettist Aydin Isik fühlt Verschwörungstheoretikern auf den Zahn

In der Kochsmühle Obernburg

Obernburg 23.01.2022

Aydin Isik kam in der Kochsmühle gut an bei den knapp 20 Besuchern.

Dass dieses Programm im Januar 2020 Premiere hatte und zwei Jahre später in Obernburg erst die neunte Auflage erlebte, sagt mehr über die Lage von Kunst und Kultur in Pandemiezeiten aus als lange Vorträge. Bis 1997 lebte Isik in Istanbul, bevor er danach vor allem in Köln sein Multitalent als Autor, Schauspieler, Regisseur und Filmemacher auslebte.

Ein Mann, zwei Kulturen

Was er in seinem neuen Soloprogramm bietet kann man als politisches Kabarett mit starkem Unterhaltungscharakter bezeichnen - nie langweilig belehrend, aber auch nie platt kalauernd. Wichtig ist ihm, auch aus der Sicht eines Mannes, der zwei Länder und zwei Kulturen gut kennt und erlebt hat, unlogische Aussagen von Coronaleugnern mit spitzem Spott aufzuspießen und zu entlarven. »Glauben Sie denn, Bill Gates bräuchte ein Virus, um uns zu kontrollieren«, könnte manchem Protestler die Augen öffnen. Manchmal, wenn auch selten, vergeht auch Isik das Lachen.

Toleranz hat Grenzen

Vor allem, wenn es um die AfD geht oder um den unseligen Schulterschluss von Xavier Naidoo und Attila Hildmann, ist zu spüren, dass es Grenzen für das sympathische, menschenfreundliche Auftreten des Kabarettisten gibt. Bei »Vollblutrassisten« hört seine Toleranz auf - und das nicht nur aus Angst um die Zukunft seines zweijährigen Sohnes.

Für ihn hängen Extremismus und Unduldsamkeit oft mit Religion zusammen - egal ob es sich dabei um Christen, Muslime oder »Jediisten«, also Startrek-Anhänger, handelt. Seine verblüffende Erklärung: Die Religionen seien alle in heißen Ländern entstanden - »und das sollte uns zu denken geben«. Bierernst ist dieses Politikkabarett nie und niemand kommt ganz ungeschoren davon: Annalena Baerbock nicht, Andreas Scheuer schon gar nicht, aber auch nicht Recep Tayyip Erdogan, den Isik sicher nie als »seinen Präsidenten« bezeichnen würde, auch wenn er nicht 2015 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hätte.

Zugegeben: So ganz überzeugend und konsequent ist der rote Faden, das Verbreiten der Wahrheit neben dem ironischen Lob der Lüge, im Programm nicht durchgehalten, unterhaltsam und witzig aber ist »ehrlich gesagt«. Das Schöne: Man muss gut überlegen, was der Kabarettist wirklich ernst nimmt - eine gute Übung zum selbstständigen Denken. Was bedeutet es, wenn ausgerechnet ein schwer betrunkener Klimaforscher über die Gefahren des Klimawandels räsoniert, nachdem er sich das Klima mit braunem Rum schön gesoffen hat?

Eines brachte diese umfangreiche Schlusssequenz auf jeden Fall: die Einsicht, dass eine Schauspielausbildung auf Kleinkunstbühnen von großem Wert für die Performance von Soloprogrammen sein kann.

Heinz Linduschka