Kabarett mit vollem Körpereinsatz

Auftritt: Duo Blömer und Tillack erntet donnernden Applaus in Obernburger Kochsmühle

Obernburg 01.11.2021

Mit ihrem feinen Humor, den sie gekonnt mit Clownerie und Artistik vermischten begeisterten Blömer (links) und Tillack am vergangenen Samstag ihr Publikum.

Nach einer kurzen Zeitlupeneröffnungssequenz, bei der besonders Dirk Tillack sein enormes schauspielerisches und pantomimisches Können bewies, ging es schon los mit den Gedankenspielen. Das Denken fange ja eigentlich schon mit der Geburt an, erklärte das Duo: "Man wird einfach in die Welt geworfen und denkt los." So machten sich die beiden auch ihre Gedanken zum Thema Pflege und stellten fest, dass die Babyboomer die Pflegemacht von morgen sind.

Viel Bewegung für Tillack gab es, als Bernd Blömer erzählte, was ihm passierte, als er träumte, Frankreichs Ex-Präsident Nicholas Sarkozy zu sein. Sein Bühnenpartner verkörperte derweil die Geschichte. Wobei das Verkörpern hier wörtlich zu nehmen ist: Radschlagend und mit anderen akrobatischen Leistungen flankiert, kommentierte Tillack mit Körpereinsatz, aber wortlos - pantomimisch - die Szenen. Beeindruckend war auch Tillacks künstlerisch ausgefeiltes Klavierspiel bei weiteren Gedankenspielen.

Auch über die Berufsgruppen der Lehrer und der Richter machten die beiden sich Gedanken. So wurde ein selbstmordgefährdeter Lehrer (Blömer) von einem Engel (Tillack) gerettet, der anschließend feststellte, dass er ein sehr teures Geschäft gemacht hatte. In einr anderen Szene sinnierte ein Richter (Blömer) über seinen Beruf, musikalisch untermalt vom virtuosen Pianospiel seines Bühnenpartners Tillack. Ein Highlight neben dem Stück vom "Wolfgangsseeaal" war der Auftritt von Blömer als Bauchrednerpuppe "Ernesto", der ganz stilecht von Tillack auf dem Arm auf die Bühne getragen wurde und so schon für die ersten Lacher sorgte. Als er dann nach anfänglicher Weigerung noch das Schri-Schra-Schrubbellied auf der Ukulele intonierte, war das Publikum hin und weg. Hier wurde das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit mit Witz und Tiefgang behandelt. Eine Feststellung, die beide mit dem Publikum teilten: Man muss sich Gedanken um die Zukunft machen.

Fazit des Abends: Blömer und Tillack haben einen sehr feinen Humor, den sie gekonnt mit Clownerie, Pantomime und Akrobatik vermischen. Das wurde besonders im Sketch deutlich, den sie als Zugabe präsentierten: Dort verkörpern die beiden pantomimisch zwei Weinbergschnecken, die ganz entspannt an der Mosel leben und sich ab und zu an den Reben laben. Dass dem Publikum das Gedankenmachen gefiel, darauf ließ der donnernde Schlussapplaus schließen.

Miriam Weitz