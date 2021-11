Kabarett: Amüsante Absurditäten in Amorbach

Nektarios Vlachopoulos tritt in Zehntscheuer auf

Amorbach 14.11.2021 - 15:00 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit seinem Soloprogramm "Ein ganz klares Jein!" brachte der Kabarettist Nektarios Vlachopoulos am Samstagabend ein kleines Publikum in der Amorbacher Zehntscheuer zum Lachen.

Aber Corona spielte ansonsten eher eine untergeordnete Rolle. Denn wer hätte nicht ohnehin schon gewusst, dass die Maske gegen Mundgeruch hilft und Raucher beim Tragen der Mund-Nase-Bedeckung länger etwas davon haben. Zwischen banal und geistreich rangierten dann auch die Erkenntnisse, die Vlachopoulos intelligent-komisch vermittelte. Neu war vielleicht die Idee und Anregung, aus Einsamkeit während der Lockdowns doch mal bei den Zeugen Jehovas zu klingeln.

In einer Zeit, in der sich die Menschheit - so der Künstler - nach klaren Antworten sehne, schlummere in jedem Menschen "ein kleines Stück Ballermann". Gemeint ist: Unzivilisiertheit. Damit könne er in einer auf Aufregung programmierten Gesellschaft recht haben, in der die Menschen auch mal die "Maske der Unauffälligkeit" fallen ließen und den "inneren Höhlenmenschen" herauskehrten. Wer müsse sich nicht des Öfteren über "unnötiges Meinungstourette", vor allem im Netz, ärgern?

Tugend der Faulheit

Interessant auch seine Ausführungen zum Thema Geld als Maßstab von Erfolg. "Reich sein wäre viel geiler!", so seine Schlussfolgerung. Problematisch ist das nur, wenn man eben keine reichen Eltern hat und "selbst für griechische Verhältnisse faul ist". Aber hat nicht die Tugend der Faulheit die Menschheit zu dem gemacht, was sie ist? Undenkbar seien ansonsten ja erfinderische Errungenschaften wie der Thermomix.

"Gut im Dummsein sein" dürfte auch ein Ratschlag mit einer längeren Halbwertszeit sein. Dazu passte auch sein Appell an die Zuhörer: "Seid dumm! Denkt mit dem Herzen! Durchbrecht die Funktionierspirale!" Schließlich gebe es "keinen vernünftigen Grund zum Glücklichsein".

17 Semester Germanistik

Dass sich die 17 Semester Germanistik ausgezahlt haben, die Slampoet Vlachopoulos vorweisen kann, bewies er besonders im zweiten Teil des Programms. Einmal nahm er das Publikum mit zu einer Techno-Party - und das mutmaßlich zum ersten und letzten Mal. Ein anderes Mal folgte eine sehr hörenswerte Rezitation eines witzigen Vokalgedichts.

Zu den Höhepunkten zählte aber sicher, als Vlachopoulos aus der Erotik-Reihe "Fifty Shades of Grey" auf Schwäbisch vortrug. So erfuhren die Zuhörer, was Christoph Grau und Frau Stahl im Schlafzimmer zueinander sagen. Die Mischung aus Poesie, Comedy und schwäbischer Lust provozierte jedenfalls viele Lacher.

Benjamin Bohlender