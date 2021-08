Jupitersäule wird eingeweiht

Geschichte: Obernburger Fund aus dem Jahr 2015 ist komplett erhalten

Fotomontage des Originals der Jupitergigantensäule. Foto: Archäologische Staatssammlung München Blick in die archäologische Grabungsstelle der Jupitergigantensäule auf dem Grundstück Römerstraße 6.

Bürgermeister Dietmar Fieger und Stifterin Alexandra Duesmann werden die Säule gemeinsam enthüllen. Anschließend berichtet der Obernburger Alexander Reis über die Grabungen. Die Festrede hält Bernd Steidl von der Archäologischen Staatssammlung München. Passende musikalische Begleitung bietet der Frankfurter Hagen Pätzold mit Musik der Antike auf Cornu, Tuba und Kithara.

Die Einweihung ist eine Freiluftveranstaltung. Für gastronomische Verpflegung sorgt das Wirtshaus. Im Anschluss an den Festakt besteht die Möglichkeit zu einer Römischen Stadtführung durch Obernburg am Main.

Die Jupitergigantensäule, die im Jahr 2015 in der Baugrube des Gebäudes Römerstraße 6 zum Vorschein kam, in dem sich heute das Wirtshaus befindet, ist die erste komplett erhaltene in Bayern. Eric Erfurth, Leiter des Obernburger Römermuseums, ordnet den Fund ein: Das Denkmal war im späten zweiten oder frühen dritten Jahrhundert nach Christus errichtet worden. Es hatte sich in umgestürztem Zustand unter einer dicken Lehmschicht erhalten, die die Fundstelle in nachrömischer Zeit überdeckte.

Die Ausgrabung brachte unter dem Keller eines Wohnhauses alle Bauelemente des Götterbildes zutage: eine Sockelplatte, einen Viergötterstein mit den Göttern Herkules, Juno, Merkur und Minerva, eine Stifterinschrift, eine geschuppte Säule, ein Kapitell mit den Jahreszeitengöttern und obenauf Jupiter - den höchsten römischen Gott, Herrscher der Himmelsmächte, mit einem Blitzbündel, der einen Giganten niederreitet.

Allein das metallene Blitzbündel war nicht mehr vorhanden. Die Inschrift verrät, dass ein Juvenius, Sohn oder Sklave des Jucundus, die Säule einst renoviert hat. »Bemerkenswert ist, dass die Gesichter der Gottheiten auf dem Viergötterstein gewaltsam beschädigt waren«, schreibt Erfurth. Das insgesamt 3,95 Meter hohe, ursprünglich bemalte Götterbild stand hinter einem Gebäude mit einem 1,20 Meter breiten Mauerwerk, vermutlich einem Tempel.

Jupitergigantensäulen waren in der römischen Provinz Obergermanien weit verbreitet. In ihrer Gestaltung folgten sie dem Vorbild eines im ersten Jahrhundert nach Christus in Mainz errichteten Denkmals. Das Bildprogramm der Säulen spiegelt das Bevölkerungsgemisch in der Provinz Obergermanien: Es entstammt der römischen und keltischen Götterwelt. Römisch ist das Götterpersonal, keltisch ist der Baumkult, der in der geschuppten Säule sichtbar wird. Ein weiterer in Obernburg gefundener Gigantenreiter trägt ein Rad im Arm, das Symbol des keltischen Himmelsgottes Taranis.

Die originalgetreue Replik der Jupitergigantensäule ist eine Schenkung der Obernburger Familie Duesmann.

