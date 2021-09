Jupiter thront vor Obernburgs südlichem Stadttor

Stifterin Alexandra Duesmann und Bürgermeister Dietmar Fieger enthüllen offiziell Gigantensäule

Umrahmt wurde die Veranstaltung von Hagen Pätzold, der Musik aus der Antike auf historischen Instrumenten und deren Nachbildungen wie Kithara oder Cornu performte. Mitglieder des Römervereins um Eric Erfurth, allesamt in historische Gewänder gekleidet, rundeten die Feier perfekt ab.

Gemeinschaftsprojekt

Bürgermeister Fieger begrüßte in einer launigen und kurzweiligen Rede die zahlreichen Gäste, darunter Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel und Landrat Jens Marco Scherf sowie Mitglieder des Obernburger Stadtrats, die sich an diesem sonnigen Sonntag auf den Weg in die Römerstraße gemacht hatten. Ebenso hieß er die Vertreter der befreundeten Vereine aus dem benachbarten Hessen willkommen, die sich der Antike und den Römern verschrieben haben.

Sein besonderer Dank ging an die Stifter Alexandra und dem mittlerweile verstorbenen Ralf Duesmann sowie an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Obernburg. Das Projekt »Jupitergigantensäule« sei nicht allein von der Stadt ausgeführt worden. Ohne das bürgerschaftliche Engagement sei die Verwirklichung nicht möglich gewesen. So wurde laut Fieger die Grundstücksfläche kostenlos zur Verfügung gestellt und drei Firmen aus Obernburg haben ihre Arbeit unentgeltlich erbracht.

Der promovierte Archäologe Alexander Reis berichtete, wie die Jupitergigantensäule im Rahmen von Bauarbeiten gefunden wurde. Außerdem hielt er noch einige interessante Details über Obernburg zur Römerzeit bereit.

Von Göttern und Jahreszeiten

Die Festrede hatte Bernd Steidl von der Archäologischen Staatssammlung in München übernommen. Auch er hatte Interessantes über Obernburgs Jupitergigantensäule zu berichten. Seine Zusammenfassung: Der Götterstein der Säule zeigt beispielsweise die römischen Gottheiten Juno, Herkules, Minerva und Merkur. Ihre Gesichter könnten abgeschlagen worden sein, als die Römer aus dem damaligen Kastell vertrieben wurden.

Die vier Gesichter, die sich am oberen Ende der Säule befinden, könnten Darstellungen der vier Jahreszeiten sein. Der reitende Jupiter, die Krönung der Säule, hielt ursprünglich Blitze aus einer Metall- oder Kupferlegierung in der Hand. Diese wurden wahrscheinlich eingeschmolzen und wiederverwendet.

Original in München

Neben dem eigenwilligen Stil der Säule ist eine weitere Besonderheit, dass diese vom römischen Steinmetz auf einer Drehbank gefertigt wurde. Das Original der Jupitergigantensäule befindet s in der Archäologischen Staatssammlung in München und wird nach Aussage von Bernd Steidl im nächsten Jahr einen Platz in der Dauerausstellung finden.

Hintergrund: Jupitergigantensäule Jupitergigantensäulen sind fast immer gleich aufgebaut: Auf einer dreistufigen Sockelplatte steht ein Viergötterstein gefolgt von einem Wochengötterstein und einer geschuppten Säule. Ganz oben über dem Säulenkapitel ist der Gigantenreiter abgebildet. Solche Denkmäler wurden bisher nur im keltischen Einflussbereich des römisch besetzten Obergermanien gefunden. Sie sind Beispiele, wie die Römer die örtliche Religion in ihre Darstellungen integrierten, um den Religionsfrieden zu sichern (Interpretatio Romana). Als Vorbild galt eine im Jahr 59 v. Chr. aufgestellte Säule in Mainz, die einem vier Jahre zuvor errichtetes Original auf dem Kapitol in Rom nachgestaltet war.

Die Obernburger Säule wurde 2015 bei einer Grabung unter Leitung des Archäologen Alexander Reis gefunden und gilt als bayernweit erste vollständig erhaltenes Exemplar. Diese Gigantensäule macht den keltischen Einfluss am damaligen Mainlimes deutlich: Jupiter trägt am Arm das Sonnenrad, das Symbol des keltischen Gottes Taran.

(bam/Quelle: HVV Obernburg)