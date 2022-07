Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wie ein Großheubacher mit Traktor und Wohnanhänger nach Tschechien reiste

Franz Fischer auf Jungfernfahrt

Lohr a.Main 04.07.2022 - 09:38 Uhr 3 Min.

Franz Fischer aus Großheubach machte mit seinem Traktorgespann auf der Lohrer Mainlände Station. Das Bild zeigt ihn an der Sitzecke des selbst ausgebauten Wohnanhängers. Das Bild zeigt das Regal mit hölzernen Trinkgefäßen im Wohnwagen. Ordnung muss sein: Mit Magneten hat Franz Fischer an der Decke seines Wohnanhämngers Rohlinge von Plastikflaschen befestigt. Darin aufbewahrt werden Gewürze. Der Wohnwagen bietet einigen Komfort, unter anderem einen Holzofen mit ausfahrbarem Ofenrohr. Der Wohnwagen bietet einigen Komfort, unter anderem Komposttoilette und Dusche.

»Ich war schon immer anders« - dass Franz Fischer mit dieser Selbsteinschätzung nicht falsch liegen dürfte, zeigt die Art, wie er reist: Der Großheubacher war jetzt sechs Wochen lang am Stück unterwegs, mit Porsche-Traktor und selbst ausgebautem Wohnanhänger. Mit einer Reisegeschwindigkeit von 22 Stundenkilometern in der Spitze, bergauf aber mitunter auch nur fünf, tuckerte er bis nach Tschechien.

Insgesamt 630 Kilometer legte das ungewöhnliche Gespann zurück und weckte dabei nicht selten Aufmerksamkeit. So auch an der Lohrer Mainlände, wo Fischer vor wenigen Tagen die letzte Übernachtungsstation vor der Rückkehr in seinen Heimatort einlegte. Sofort standen Passanten neben dem Wagen. Fischer beantwortete ihre Fragen bereitwillig, gemütlich auf der Trittstufe des Wohnanhängers sitzend.

Die Reise nach Tschechien war Fischers Jungfernfahrt als Wohnwagen-Traktorist. »Das war schon immer mein Traum«, sagt er. Vor einem Jahr war Fischer, bis dahin Außendienstler für einen Motoröl-Hersteller, in Rente gegangen. Sogleich machte er sich an die Umsetzung seines zuvor gedanklich über Jahre gereiften Traums. Er kaufte sich Fahrgestell und Hülle des Wohnanhängers und baute diesen über ein Jahr hinweg akribisch aus.

Fahrer und Traktor 65 Jahre alt

Auch den Traktor legte sich Fischer eigens zu. Ein Porsche A 133 mit 33 PS und drei Zylindern. Das Gefährt ist so alt wie Fischer selbst: 65 Jahre. Während der Traktor rustikale Landtechnik darstellt, kommt der von ihm gezogene Wohnanhänger ziemlich fortschrittlich daher. Die Hülle ist aus Blech, die Isolierung vier Zentimeter dick. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert Strom, der, gespeichert in Batterien, unter anderem einen Kühlschrank betreibt. Den Ladestand der Batterien kann Fischer per Smartphone-App einsehen. Die Steckdosen im Wagen liefern 220 Volt.

Die Sitzecke bietet Platz für bis zu vier Personen. Gasherd, Toilette, Dusche, großes Bett - all das hat Fischer auf rund zehn Quadratmeter Wohnfläche untergebracht, sogar einen kleinen Holzofen mit ausfahrbarem Ofenrohr.

Als wichtigstes Utensil nennt der Traktorist jedoch die Feuerschale mit Dreibein. Wo immer möglich brutzelte sich Fischer sein Essen im Freien über offenem Feuer. Station machte er auf Campingplätzen und in Industriegebieten. Manchmal fragte er einen Landwirt um Abstellerlaubnis, oft stand er über Nacht aber einfach »in der freien Prärie«.

Bis zu acht Stunden am Steuer

Auf der am 11. Mai gestarteten Hinfahrt nach Tschechien saß Fischer teilweise acht Stunden am Tag auf dem Traktor: »Da wollte ich es wissen.« Die Rückreise ließ Fischer etwas gemütlicher angehen. Die Reaktionen, die er auf und abseits der Straßen erhalten habe, seien »eigentlich nur positiv« gewesen. Lediglich zwei Verkehrsteilnehmer hätten ihm zu verstehen gegeben, dass sie sein Gespann als Verkehrshindernis ansehen. Pannen hatte Fischer keine. Nur einmal ist der Traktor liegengeblieben, weil an einem steilen Berg der Diesel schneller zur Neige ging als gedacht.

Entschleunigtes Reisen

Fischer will bei seinen Reisen einerseits Land und Leute kennenlernen. »Man darf nicht fremdeln, muss mit den Leuten schwätzen können«, beschreibt er sein Rezept dafür. Andererseits ist Fischer auch froh, wenn er seine Ruhe hat. Die wolle er bei seinen Reisen finden, sagt der graubärtige Mann über die entschleunigte Fahrt. Einen Fernseher gibt es in seinem Wohnwagen nicht. »So viele Bücher habe ich schon ewig nicht mehr gelesen«, schildert Fischer den Effekt.

Ein anderer Effekt der Traktor-Reise ist Fischers gut gebräunte Haut. Denn: »Ein Porsche hat kein Dach, das sieht scheiße aus.« Wenn es freilich mal geregnet hat, warf sich Fischer entweder in die Regenkluft oder setzte sich in seinen Anhänger.

Und wie lautet nun das Fazit der Jungfernfahrt? Der Probelauf sei gelungen, sagt Fischer. Ein paar Verbesserungen werde er am Gespann noch vornehmen. Und dann gehe es irgendwann wieder los.

Nächste Ziele im Kopf

Bis ans Nordkap, wohin der in der bundesweiten Szene bekannte Trecker-Willi vor einigen Jahren mit Deutz-Traktor und Wohnwagen gefahren war, will Fischer nicht reisen. »Das ist mir zu weit, das dauert ja sechs Monate«, sagt der 65-Jährige. Aber die mecklenburgische Seenplatte, die sei zu packen. Oder im Herbst mal an die Werra.

Mehr als sechs Wochen am Stück will Franz Fischer jedoch nicht unterwegs sein. »Sonst krieg ich daheim die Rote Karte«, sagt der Rentner mit Blick auf seine Frau und das von ihr aufzubringende Verständnis für seine Art des Reisens. Dieser Art, mit Traktor und Wohnanhänger unterwegs zu sein, wird Fischer jedoch treu bleiben. Denn: »Wohnmobile gibt es schon genug.«

Johannes Ungemach

Hinweis: Wir hatten über dem Artikel zunächst eine falsche Überschrift, die wir nach einem Leserhinweis korrigiert haben.

Im Überblick: Route der Traktor-Fahrt Rund 630 Kilometer hat Franz Fischer mit Wohnanhänger und Porsche-Traktor auf seiner Reise von Großheubach über den Bayerischen Wald bis nach Tschechien zurückgelegt. Der Hinweg führte demnach über Schwandorf, Cham, Furth im Wald, Regen und Freyung bis ins rund 40 Kilometer hinter der deutsch-tschechischen Grenze gelegenen Krumau. Dort traf sich Fischer, seit Jahren passionierter Kanute, mit 13 Bekannten aus ganz Deutschland zum Paddeln auf der Moldau. Sein Kanu hatte er auf dem Dach des Wohnanhängers mitgebracht. Die Rückreise führte über Grafenau, die Westernstadt Pullman-City, Altötting, Bamberg, Bad Kissingen und Lohr zurück nach Großheubach. ()