Junge Redner, tolle Tänze und Sketche

Bräädieler feiern Fasching mit fünf Stunden buntem Programm - Abschied der Kerscheknöidelsängers

Miltenberg 06.02.2023 - 14:33 Uhr 3 Min.

Sehr süß, die Kindergarde bei ihrem Matrosentanz Zum Brüllen komisch. Allroundtalent Sven Fischer (hängend am Hochsitz) zusammen mit seinem kongenialen Sketchpartner Tobias Müller und "Regisseur" Benjamin Grimm (im Vordergrund) Ein pantomimisches Highlight. Die Bräädieler Bube bei ihrem Kino-Sketch. Da blieb kein Auge mehr trocken.

Durch den Abend führte mit viel Esprit und Humor Johannes Eck, übrigens ein wortwörtlicher Jeck, wenn man seinen Vornamen abkürzt: J. Eck.

Stehend Applaus zum Abschied

»Über 50 Jahr sind vergangen und es fühlt sich immer noch wie, dauerhaft an. Jetzt gehörn wir dezu, sin Milderbercher im Nu, mir bleibe an de Mud und nicht am Main, werden auch nie Mildebercher sein.« Corona, Stadtrat, Gefangenschaft zur Stadt und viele andere Themen hatten die Sänger. Am Ende gab es Standing Ovations für sie.

Nobelpreisverdächtig: Als junger Chirurg stieg Oskar Schäfer in die Bütt'. Mit angenehmem Redestil und Schalk im Nacken hielt er seinen medizinischen Vortrag. »So Operatione, die sind net ohne, von mir bekomme die Patiente deshalb Faust-Doppelbock Infusione. Entweder überlebt man die Operation mit der Therapie und wenn net, dann is mer halt hie.«

Zum zweiten Mal in der Bütt waren Franziska Grimm und Lukas Eck als Prinzessin und Prolet, standesgemäß gekleidet im Trainingsanzug und im Prinzessinnenlook mit Krönchen. Während sie es gut findet: »Alle bewundern meine Robe, jeder tut mein Anmut lobe, man freut sich riesig, mich zu sehen, des is im Gschäft nie gschehn«, findet er es so: »Des schlimmste für mich, ihr werd's scho wisse, ist für mich des Abgeküsse.« Die zwei sind ein eingespieltes Team und bewegen sich schon wie alte Hasen in der Bütt.

Zum Schreien komische Mimik

Ein Glanzlicht für die Bräädieler. Einen tollen Nummernblock haben die »Bräädieler Bube« präsentiert. Die Jungs sind Profis in Sachen Pantomime, ihre Mimik und Gestik zum Schreien, wie zum Beispiel bei der Kinonummer: Alle Buben setzten sich in eine Reihe, am Ende kam ein frisch verliebtes »Pärchen«, das aber getrennt ganz links und ganz rechts außen sitzen musste. Das Pärchen hat sich über »Stille Post«, also über die Jungs, Zärtlichkeiten ausgetauscht. Fernsehreif die Mimik der Jungs, als es galt, einen Kuss durch die Reihe weiterzugeben.

Andreas Genzler berichtete völlig unaufgeregt über seine schrägen Erlebnisse als Taxifahrer. Auf seiner Fahrt durch den Landkreis traf er auf den einen oder anderen exotischen Fahrgast und Kalauer. Zwischen den Redebeiträgen trat die Kindergarde auf. Ihr Motto war »Matrose«, die Kostüme zuckersüß mit quersitzenden kleinen Matrosenhütchen auf dem Kopf. Die hatten richtig Spaß bei ihrem Auftritt. Erstaunlich ist, welche Präzision und Ehrgeiz die Neun- bis Zwölfjährigen schon an den Tag legen. Auch stolz auf seine Gardemädchen kann Sitzungspräsident Eck sein. Erfrischend, schwungvoll und ausdrucksstark war ihr Tanz.

Sticheleien unter Putzfrauen

Eine feste Institution sind die zwei Putzfrauen Sandra Rauch und Ilona Grimm. Die Zwei nehmen sich gerne selbst auf die Schippe oder sticheln gerne auch gegen Männer. Der Brüller aber war ihr Lied »In jeder Frau steckt ein Stück Hefe«, zu der sie noch Siggi Straub und Carina Grimm auf die Bühne holten. Zusammen mit dem jungen Gitarristen Dennis Torun, der sie begleitete und aussah wie ein Rockstar, schossen sie den Vogel ab.

Ein weiteres Highlight war das Männerballett mit dem Motto »Engel Aloisius«. Die Männer zeigten unglaubliche Wurffiguren, die schon Stunts sind, kraftvolle Akrobatik, Synchronität und Perfektion zu mitreißenden Liedern.

Das Stimmungslevel des Publikums auf den Höhepunkt gebracht haben die Akteure bei der »Hitparade«. Günther Jessel mimte überzeugend Schlagerstar Roland Kaiser, Matze Paulus sang Angelo Kelly. Der Brüller war Sven Fischer alias Helene Fischer. Jubel und Applaus ohne Ende.

Nach dieser heißen Nummer war das gechillte Ratespiel »Schlag den Narr« grad recht. Schauspielerische Glanzleistung bewiesen hier die Brüder Xaver und Josef Eck, zusammen mit ihrem Moderator Andreas Genzler.

Komischer Dreh mit Bär Bruno

Zum Brüllen komisch war auch der letzte Sketch des Abends »Wo ist Bruno«, bei dem es darum ging, Szenen auf einem Hochsitz mit dem Bären Bruno zu »drehen«. Wiederum Sven Fischer und sein kongenialer Partner Tobias Müller boten urkomische Dialoge, gepaart mit tollpatschigem, teils aber auch halsbrecherischem Slapstick. Als Regisseur fungierte Benjamin Grimm, der die tolle Nummer auch einstudierte.

Schlusspunkt und Motto dieser bunten Sitzung hätte besser nicht sein können. »Farben« hieß der farbenfrohe, perfekt choreographierte und dargebotene Tanz der Show-Tanz-Gruppe. Nach fünf Stunden bester Unterhaltung wurde im Saal noch weitergefeiert.

Anja Keilbach

Narrenbarometer: Obernarren: Sitzungspräsident Johannes Eck und Vizepräsident Benjamin Grimm Kreativausschuss: Stefanie Bick, Barbara Grein und Stephanie Trunk Bühnen- und Dekochefs: Jochen Schell und Thorsten Rauch An der Technik: Daniel Hofmann, Samuel Rauch, Xaver Eck und Jakob Setzer An der Kamera: Nadja Eck Schminkmeister und Frisuren: Jede Gruppe für sich selbst, mit fachlicher Unterstützung Kostümschneiderinnen: Viele freiwillige Schneiderinnen aus Breitendiel Termine: Sonntag, 12. Februar, 14 Uhr Kinderfasching im Pfarrgemeindehaus Breitendiel Samstag, 18. Februar, ab 18.18 Uhr, Kappenabend, Jugendheim, Breitendiel Rosenmontag, 20.Februar, ab 14 Uhr Straßenfasching im Schulhof, alte Schule anke