Junge Obernburger wollen Jugendzentrum mitgestalten

Workshop "Say it out loud" in der Stadtbücherei

Obernburg Montag, 23.05.2022 - 13:01 Uhr

Ein Tag der Ju­gend un­ter dem Mot­to "Say it out loud" hat am Wo­che­n­en­de in der Stadt­büche­rei in Ober­burg statt­ge­fun­den. Das Pro­jekt wur­de von der Stadt­ju­gendpf­le­ge Obern­burg in Zu­sam­men­ar­beit mit der Kom­mu­na­len Ju­gend­ar­beit des Land­k­rei­ses Mil­ten­berg ins Le­ben ge­ru­fen.