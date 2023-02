Nachwuchs aus Vereinen beweisen bei Kreisjugendsitzung in Großheubach Talent und Können

Junge Narren sorgen mit Schwung für Stimmung

Bei der Kreisjugendsitzung am Sonntag im Gemeinschaftshaus Großheubach überzeugte die Mittlere Garde des Gastgebers - die Faschingsabteilung des TSV Großheuabch - mit einem schwunvollen Showtanz. Die Kindergarde der Bräädieler Kerscheknödel (aus dem Miltenberger Stadtteil Breitdendiel) als Matrosen. Tanzmariechen Sophie Albert von den Bürgstädter Kreuzköpf.

Sitzungspräsident Dominik Flicker - an seiner Seite Elferräte und Prinzenpaare - führte souverän durch das Programm. Den Auftakt markierten die Schneeberger Krabbe, deren Minigarde einen »Hühnerstall« mimte. Dass es da mitunter hektisch zugehen kann, wurde von den entsprechend dem Motto verkleideten Kleinen bestens dargestellt, die Kleinen legten einen klasse Auftritt hin.

Glücksfeen und Matrosen

Die Jugendgarde aus Schneeberg hatte mit der »Reise zum Glück« einen großartigen Mottotanz mitgebracht. Unter anderem mit einer Ziehung von Gewinnzahlen boten sie viel Spaß. In geheimnisvolles Licht getaucht bei verdunkeltem Saal begann die Kindergarde der Bräädieler Kerscheknödel ihre Darbietung »Matrosen«. Mit flotten Schritten und feinen Formationen begeisterten auch sie.

Souverän und nach vier zurückliegenden Prunksitzungen als eingeschworenes Team perfekt aufeinander eingespielt konnte dann die Mittlere Garde der Hebbocher Böhner bei den Zuschauern punkten. In ihren traditionellen, rot-weißen Gardekostümen rissen sie die Anwesenden mit.

Die Miniböhnchen aus den Reihen der Faschingsabteilung des TSV Großheubach entpuppten sich als echte Wirbelwinde: Die »Maulwürfe«, die sogar Schaufeln als Utensilien dabei hatten, wuselten sie flink und flott über die Bühnenbretter.

Schwungvolle Kreuzköpf

Auch die Garden der Bürgstadter Kreuzköpf hatten das Publikum auf ihrer Seite: Den ersten Tanz des Vereins übernahm die Kleine Garde, die alleine von ihrer Besetzung her aber sehr groß war. In der Reihe aufgestellt, füllten sie die ganze Bühnebreite - ebenso groß war die Leistung. Gleiches gilt für die später im Programm aufgetretene Jugendgarde der Bürgstadter: »Aus Schwarz mach Bunt«, hieß es bei ihnen, was wörtlich genommen wurde und sich in einer Verwandlung in Sachen Kostümierung widerspiegelte.

Als Tanzmariechen legte Sophie Albert aus den Reihen der Kreuzköpf den einzigen Solo-Aufritt in der Kreisjugendsitzung aufs Parkett. Die Nachwuchsgarde der Weilbacher Frösch' trat den Beweis an, dass sie auch andere Tiere mit tollem (Schau-)Spiel und äußerst ideenreich auf die Bühne bringen kann: Als »Pfauen« gab es eine wunderbar umgesetzte Show.

Bei der Darbietung »Unter dem Meer« von den Jörchli der Kleinheubacher Hanjörche war der Saal erneut in atmosphärisches Licht getaucht, was das Konzept bestens zur Geltung kamen ließ. Mit vielen Utensilien und auch hier auf den Punkt sitzenden Tanzschritten und -figuren vermochten es der Nachwuchs aus Großheubachs Nachbarkommune, ihre Fantasiewelt in das Gemeinschaftshaus zu transportieren.

Paradiesische Urlaubsgefühle

Dorthin brachte die Minigarde der Rüdenauer Klammhörnli dann echtes Urlaubsfeeling, sie reichten das Gefühl von einem »Sommer im Paradies« direkt zu den Gästen. Mit Hula-Hoop-Reifen und viel Freude am Tanzen kam auch ihre Darbietung sehr gut an. Die Jugendgarde der Klammhörnli sorgte mit einer beeindruckenden Präsentation für ein würdiges Finale der Kreisjugendsitzung.

Die Kreisjugendsitzung hat gezeigt, dass in Sachen Niveau ein von Kinder und Jugendlichen gestaltetes Programm ebenso gut ankommt, wie eines von erwachsenen Fasenachtern. Langeweile hatte keine Chance, ein Highlight folgte auf das nächste, was für durchgängig gute Stimmung sorgte. Ohne zahlreiche Zugaben ging es nicht, der lange Applaus, den jede Gruppe erntete, war in jedem Falle mehr als verdient.

Marco Burgemeister

Hintergrund Zweite Leseebene: Kreisjugendsitzung 2023 in GroßheubachBei der Kreisjugendsitzung 2023 im Großheubacher Gemeinschaftshaus waren folgende Orte und Gruppen beteiligt.Schneeberger Krabbe: Minigarde und JugendgardeHebbocher Böhner (Faschingsabteilung TSV Großheubach): Mittlere Garde und MiniböhnchenBräädieler Kerscheknödel (aus dem Miltenberger Stadtteil Breitdendiel): KindergardeRüdenauer Klammhörnli: Minigarde und JugendgardeBürgstädter Kreuzköpf: Kleine Garde, Jugendgarde und Tanzmariechen (Solo-Auftritt Sophie Albert)Weilbacher Frösch:NachwuchsgardeKleinheubacher Hanjörche:JörchliMarco Burgemeister