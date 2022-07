Junge Musiktalente aus Kreis Miltenberg überzeugen durch Können

Matinee mit Verleihung des Jugendkulturpreises 2022 in Musik in Erlenbacher Frankenhalle - Solisten und Ensembles ausgezeichnet

Erlenbach a.Main 04.07.2022 - 14:47 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gruppenfoto der (anwesenden) Preisträger zum Abschluss der Matinée mit Verleihung des Jugendkulturpreises 2022 des Landkreises Miltenberg am Sonntag in der Erlenbacher Frankenhalle. Hoch konzentriert mit tollem Zusammenspiel begeistert: Das Gitarrentrio der Musikschule Obernburg.

Das Eröffnungsstück »Song of a new world« (Richard Bissill) von Hanna Arold (Horn) und Adrian Dederer (Klavier) kommentierte stellvertretender Landrat Günther Oettinger als »absolute Spitze«. Er überbrachte Grüße und Glückwünsche der Kreisverwaltung und hieß Teilnehmer und Zuhörer willkommen. Zahlreiche Bürgermeister aus den Kommunen der Preisträger zollten mit ihrem Besuch dem Nachwuchs Respekt.

Würdigung für junge Musiker

»Wir sind hier, um euch zu ehren«, wandte sich Oettinger an den musikalischen Nachwuchs. Beim Vorspiel für den diesjährigen Jugendkulturpreis Musik, dem ersten seit 2019 wegen pandemiebedingter Pause, sei deutlich geworden, dass der Landkreis Miltenberg viele Talente habe. Zusammen mit Juliana Fleischmann vom Kulturreferat des Landratsamts, und Erlenbachs Bürgermeister Michael Berninger wurden zwischen den Beiträgen, gestaffelt nach Altersklassen, die Preise verliehen (siehe Infokasten). Die an diesem Sonntag dargebotene Musik bescherte den Gästen einen abwechslungsreichen Hörgenuss.

Vielfältiges Klangerlebnis

Fabian Müller (Begleitung: Andrea Müller) bewies sein Können mit einer großartigen Version von »Seven Nation Army« am Cello. Anastasija Chevalier entlockte dem Klavier wunderbare Melodien, indem sie »Fountain in the Rain« (William Gillock) zum Besten gab. Ebenfalls fantastische Klaviermusik lieferte Evelyn Heldt, die »Bugatti Step« (Jaroslav Je?ek) präsentierte. Mit viel Gefühl interpretierten Querflötistin Janka Csabai (Begleitung: Sylvia Ackermann) ein Allegro von Händel und Franziska Völker (Begleitung: Eva-Maria Völker) eine Sonate in e-Moll von Bach.

Einen bunten Strauß an Klangfarben zeichnete Karina Janjutin (Begleitung: Sylvia Ackermann) auf dem Cornet mit »The Spanish Dancer« (Anders Soldh). Auch Peter Schmidt (Begleitung: Frank Lang) spielte auf der Trompete auf hohem Niveau ein Andante et Allegro (Guillaume Balay). Auf der Violine zauberte Therese Schmid schöne Klänge mit einer Partita für Solovioline d-Moll von Johann Sebastian Bach. Freunde der Gitarrenmusik wurden ebenfalls mit beeindruckenden Einlagen bedacht: Jona Brand begeisterte mit einem dynamischen »Free Fallin'« (Thomas Petty) und später als Teil eines brillant zusammenspielenden Gitarrentrios mit Charlotte-Sophie Brescher und Finn Wieland mit »Four Moods« (Stefan Rak). Für einen würdigen Abschluss der Musikbeiträge sorgte ein Klarinetten-Quartett aus Marie-Luise Schell, Anika-Sara Schmidt, Lina Eckert und Vera Schuhmann, mit ihrer Cartoon Music von Jan de Haan.

Marco Burgemeister

Jugendkulturpreis Musik 2022 - Die Preisträger Die Preisträger des Jugendkulturpreises Musik 2022, der am Sonntag in Erlenbacher Frankenhalle verliehen wurde. Altersklasse I, 2. Preise: Leonas Arvid Schmidt (Bratsche), Leonas Arvid Schmidt (Querflöte), Valentina Kretschmer (Klavier), Lilli Braunwarth (Klavier), Tommy Gorywoda (Klavier).1. Preise: Eric Lee Duensing (Violine), Fabian Müller (Cello), Paula Winkler (Querflöte), Oskar Kubatov (Tenorhorn), Katharina Kaiser (Klavier); Anastasia Berger (Klavier).Altersklasse II, 3. Preis: Zübeyda Kirca (Klavier).2. Preise: Alicia Nowik (Klarinette), Marie Bestahovsky (Querflöte), Adam Histov (Trompete), Alexander Ullrich (Trompete), Niklas Betzel (Klavier).1. Preise: Janka Csabai (Querflöte), Zübeyda Kirca (Querflöte), Lena Diehl (Klarinette), Edda Jost (Waldhorn), Karina Janjutin (Trompete), Anastasija Chevalier (Klavier), Julian Hölzgen (Gitarre), das Querflötenduo Sarah Hock und Emilia Weis.Altersklasse III, 3. Preis: Duo Junah Graf (Trompete) und Anastasia Eiteneer (Klavier). 2. Preise: Julia Karch (Violine), Adrian Dederer (Saxophon), Charlotte Mulzer (Trompete), Marie Schmid (Klavier), Vincent Müller (Gitarre), sowie das Querflötenquartett Clea Noreen Kornher, Jannika Lutz, Janina Weber und Julia Ziegler1. Preise: Veronika Appel (Violoncello), Isabella Appel (Violine), Lukas Klement (Posaune), Erik Schlett (Posaune), Evelyn Heldt (Klavier), Jona Brand (Gitarre) sowie das Gitarrentrio Jona Brand, Finn Wieland und Charlotte-Sophie BrescherAltersklasse IV, 2. Preise: Annika Werner (Klarinette), Denise Mirzoev (Klavier) sowie das Klarinettenquartett Marie-Luise Schell, Anika-Sara Schmidt, Lina Eckert und Vera Schuhmann.1. Preise: Therese Schmid (Violine), Franziska Völker (Querflöte), Hanna Arold (Horn), Peter Schmidt (Trompete) und das Duo Hanna Arold (Horn) und Adrian Dederer (Klavier). Jurypreis: Fabian Müller (Cello, Altersklasse I), Hanna Arold (Horn, Altersklasse IV), Evelyn Heldt (Klavier, Altersklasse III), Gitarrentrio Jona Brand, Finn Wieland und Charlotte Sophie Brescher (Altersklasse III) mab