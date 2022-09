Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Junge Mediziner mit Vorzügen des Kreises Miltenberg werben

Landratsamt zieht positives Fazit des Famulaturprogramms Summer School für bessere Ärzteversorgung

Miltenberg 18.09.2022 - 16:26 Uhr 1 Min.

Im Landratsamt begrüßt Landrat Jens Marco Scherf (Dritter von links) die Teilnehmer am Famulaturprogramm. Die Teilnehmer am Famulaturprogramm lernen die schönen Seiten des Landkreises kennen, beispielsweise bei einem Schnupperkurs im Golfen.

Landrat Jens Marco Scherf: »Dies ist ein wichtiger Baustein für die hausärztliche Versorgung des Landkreises Miltenberg, denn nur mit dem Engagement aller Akteure gelingt uns der Generationenwechsel bei unseren Hausärztinnen und Hausärzten.«

Sechs Studierende aus Würzburg waren mit BeLa-Projektkoordinatorin Pamina Hagen Mitte der Woche angereist. Unter anderem stammen sie aus den Regionen Wertheim und Kitzingen. Ihr Interesse, im Anschluss an Studium und Weiterbildung als Hausarzt tätig zu sein, hat sich laut deren Aussage nach einer Famulatur verstärkt oder gar erst entwickelt. Insgesamt vier solcher Praktika im Umfang von jeweils 30 Tagen müssen Medizinstudierenden leisten: zwei in der stationären und jeweils eines in der ambulanten sowie der hausärztlichen Patientenversorgung.

Durch die Teilnahme an einem der diesjährigen Programmnachmittage der Summer School im Landkreis Miltenberg haben die angehenden Ärzte und Ärztinnen auch die Möglichkeit, Kontakte zu niedergelassenen Ärzten im Raum Miltenberg zu knüpfen und die Region samt deren Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen.

Beim Besuch in seiner Praxis in Kleinheubach gab Dr. Gunther Kriegbaum den Teilnehmenden eine Führung durch die seit 2015 bestehende Gemeinschaftspraxis und nahm sich Zeit für Fragen, Austausch und ein Kennenlernen. Er berichtete von seinem Praxisalltag und stellte auch den im Rahmen der Gesundheitsregion plus gegründeten Weiterbildungsverbund für Allgemeinmedizin vor. Demnach können angehende Mediziner während des Studiums im Kreis Miltenberg ihre praktischen Ausbildungen sowie die anschließende Facharztweiterbildung absolvieren und sich später als Hausarzt niederlassen.

Landrat Scherf wies laut Mitteilung der Kreisbehörde auf weitere Vorzüge des Landkreises hin wie die Nähe zu Frankfurt, die gute Infrastruktur und die hohe Lebensqualität. Er warb zudem mit Familienfreundlichkeit, guten Vernetzungsstrukturen im Gesundheitswesen und der Schönheit der Natur mit den vielfältigen Freizeitangeboten. Eine der schönen Seiten der Region durften die jungen Frauen und Männer im Anschluss beim Schnuppergolfkurs kennenlernen.

Als Resümee zieht das Landratsamt: Programme wie BeLA und die Summer School im Landkreis Miltenberg stellen gute Ansätze dar, um die Vernetzung zwischen Hausärzten auf dem Land mit angehenden Medizinern zu fördern. Die Investition in Ausbildung und vor allem die praktischen Erfahrungen seien enorm wichtig für die Nachwuchsfindung auf dem Land. Aus diesem Grund sollen auch zukünftig weitere gemeinsame Aktionen von Gesundheitsregion plus und BeLA im Landkreis Miltenberg stattfinden.

bWeitere Infos im Internet unter go.uniwue.de/bela

bam