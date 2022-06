Julia Preißer geht mit ihrer Masterarbeit auf Lesereise durch Deutschland

»Babylon Berlin« made in Elsenfeld

Elsenfeld Mittwoch, 08.06.2022 - 12:42 Uhr

Die TV-Se­rie »Ba­by­lon Ber­lin« zog Mil­lio­nen in ih­ren Bann, Stadt-Tou­ren »auf den Spu­ren der wil­den 20er-Jah­re« mit ih­rem Blick auf ehe­ma­li­ge und ak­tu­el­le Re­vu­e­büh­nen zäh­len heu­te zu den Ren­nern des Tou­ris­mus in der deut­schen Haupt­stadt. Das The­ma, das sich Ju­lia Prei­ßer aus El­sen­feld für ih­re Mas­ter­ar­beit in Ge­schich­te ge­wählt hat, ist al­so durch­aus auch für ei­ne brei­te Le­ser­schaft in­ter­es­sant.