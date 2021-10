Jugendstilgebäude in Buchen ist nun Hotel

Neckar-Odenwald-Kreis 19.10.2021

Das Hotel "Reichsadler" in Buchen erstrahlt in neuem Glanz. In dem fünfstöckigen Jugendstilgebäude sind 18 Hotelzimmer mit gehobenen Standard entstanden.

Städtebau: Lange Zeit ein marodes, vom Verfall bedrohtes Gebäude, jetzt ein Schmuckstück. Das sogenannte »Hochhaus« in Buchen an der Ecke Walldürner Straße / Vorstadtstraße ist fertiggestellt. In dem fünfstöckigen Jugendstilgebäude hat Hotelier Christian Reinhardt vom Hotel »Reichsadler« 18 Zimmer mit gehobener Ausstattung eingerichtet, darunter vier »Junior-Suiten« mit kleinem Wohnbereich. Dafür hat er rund zwei Millionen Euro investiert.

»Der Brandschutz hat mich manchmal zur Weißglut getrieben«, erinnert sich Reinhardt an die Planungsphase der Renovierung. Auch die Denkmalschutzbehörde habe anfangs Schwierigkeiten gemacht, als sie vorschlug, statt Hotelzimmer Wohnungen in dem historischen Gebäude zu schaffen. Und das Gebäude selbst hielt einige Überraschungen bereit, die den Baufortschritt bremsten. So hatte es in Teilbereichen jahrelang hineingeregnet. Schließlich verursachte die Corona-Krise Lieferschwierigkeiten und Verzögerungen.

Jetzt, nach fünf Jahren Planungs- und Bauzeit, blickt der 51-jährige Hotelier glücklich und zufrieden auf das Erreichte. »Das Haus hat Charme und Charakter«, stellt er fest. »Jetzt muss sich die Investition rechnen.«

Umwelt: Landrat Achim Brötel hat im Rahmen seiner Haushaltsrede vor dem Kreistag Kritik an der Politik der Landesregierung geübt. Diese habe ein Gesetz erlassen, nach dem zwei Prozent der Fläche in den Regionen des Landes für Windkraft- oder Photovoltaikanlagen genutzt werden sollen. Da man dieses Zwei-Prozent-Ziel in den Ballungsräumen der Metropolregion Rhein-Neckar nicht werde umsetzen können, sei damit zu rechnen, dass der Neckar-Odenwald-Kreis vier Prozent seiner Fläche werde dafür bereitstellen müssen, das entspreche rund 4500 Hektar und sprach von einem »Flächenfraß«. Der ländliche Raum drohe zum »Restraum« für die Energiewende zu werden.

Einzelhandel: Nach einer Kaufkraftanalyse der IHK Rhein-Neckar ziehen die Mittelzentren Mosbach und Buchen besonders viele Kunden an. Bezogen auf die Einwohnerzahl binden die Händler in Buchen 108 Prozent der rechnerischen Kaufkraft ihrer Bürger gegenüber 114 im Vorjahr. In Mosbach beträgt dieser Wert 140 gegenüber 148 im Jahr davor. Das bedeutet, dass in diese Städte Bürger von außerhalb kommen, um dort einzukaufen. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete, sei allerdings zum zweiten Mal hintereinander der Umsatz der stationären Einzelhändler in der Region gesunken. Das liege nicht nur an Corona, sondern dass generell immer mehr Bürger online einkauften.

Martin Bernhard