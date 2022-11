Wie die Georg-Keimel-Schule Jugendliche fit fürs Leben macht

Projektwoche in Elsenfeld

Elsenfeld 11.11.2022 - 12:28 Uhr 1 Min.

Im Rahmen einer Projektwoche "Fit fürs Leben" sollen die Schüler auf den Alltag vorbereitet werden. Unter anderem stellte die Feuerwehr ihre Arbeit vor.

Mit einem Migrationsanteil von rund 60 Prozent, in den fünften und sechsten Klassen gar bei 80 Prozent, liege die Elsenfelder Mittelschule im Vergleich zu weiteren Schulen im Landkreis weit über dem Durchschnitt, so Rektor Fischer. Dies stelle die Lehrer vor besondere Herausforderungen. Um so schöner sei es dann zu beobachten, wie das Miteinander der verschiedenen Kulturen funktionieren kann und wie schnell mancher Schüler, der mit keinen oder nur geringen Deutschkenntnissen an die Schule gekommen sei, bereits nach kurzer Zeit in die Regelklassen übernommen werden könne.

In der Projektwoche, die für alle Jahrgangsstufen von der fünften bis zehnten Klasse angeboten wird, werden benötigte Kompetenzen, Fertigkeiten und Fähigkeiten gezielt trainiert, um dann im weiteren Verlauf des Schuljahres darauf zurückgreifen zu können, erklärt die Koordinatorin der offenen Ganztagsschule, Daniela Spehnkuch. Es gehe um Sozialtraining und Gewaltprävention, Konzentrationstraining, aber auch um Berufsinformation und Bewerbungstraining. Nicht zuletzt werde auf ein bewusstes Einkaufs- und Konsumverhalten geachtet, verbunden mit Erkundungstouren in Elsenfelder Märkten und Geschäften.

» Mir liegen die Kinder sehr am Herzen «

» Mir liegen die Kinder sehr am Herzen, vor allem die Deutschklasse «, sagt Danielas Spehnkuch über ihre Motivation. Die Kinder könnten kaum ein Wort Deutsch. Diese würden, wie auch die anderen Schüler, bei den Hausaufgaben unterstützt. Zusätzlich gebe es neben dem schulischen Deutschunterricht auch in den Nachmittagsstunden eine Deutschintensivierung.

Während der Projektwoche hat sich die Schule laut Spehnkuch einiges einfallen lassen – die Schüler seien mit Begeisterung dabei. Die offene Ganztagsschule führe die Arbeit aus dem Unterricht fort. Unter anderem gebe es einen Cajón-Workshop, ein Handballtraining, Entspannungsübungen, Tanzstunden und Basteleien. Auf gesunde Ernährung werde auch jahresübergreifend geachtet.

Rektor Fischer sprach insbesondere Koordinatorin Daniela Spehnkuch und ihrem Team seinen besonderen Dank aus. Sie sorgten dafür, dass viele Kinder am Nachmittag gut aufgehoben seien und Strukturen für ihren Alltag bekämen. "Hier wird auch das geplante Mensagebäude, auf das wir sehnlichst warten , einen großen Fortschritt bringen«, ist der Schulleiter überzeugt.

Ralf Hettler