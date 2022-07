»Jürgen Baier kann viel Verwirrung stiften«

Dieter Grimm: Coach der Allstars trifft mit »MSV Miltenberg & Friends« am Samstag auf die Traditionself von SV Darmstadt

Miltenberg 19.07.2022 - 11:27 Uhr 2 Min.

Trainer Dieter Grimm (stehend rechts) mit seinen Co-Trainern und dem Team von MSV & Friends, das am Freitag, 31. August, in Miltenberg auf die Traditionsmannschaft des 1. FC Nürnberg trifft. Foto: Winfried Zang Bildunterschrift 2018-08-02 --> Trainer Dieter Grimm (stehend rechts) mit dem Team von MSV & Friends, das am 31. August auf die Traditionsmannschaft des 1. FC Nürnberg trifft. Foto: Winfried Zang

Das Allstar-Spiel ist nach einem Gastspiel beim SV Erlenbach zurück beim MSV Miltenberg. Worauf freut Ihr Euch in Miltenberg?

Das Publikum in Miltenberg ist immer gut drauf. Vor der Kulisse der Stadt zu spielen, ist einfach ein gutes Gefühl. Seit wir im Jahr 2013 zum ersten Mal gegen Eintracht Frankfurt hier gespielt haben, sind auch immer viele Zuschauer gekommen. Dieses Jahr kommt dazu, dass die Fans uns zum ersten Mal von unserer neuen Terrasse zum Sportheim anfeuern können.

Was wollt Ihr euren Fans bieten?

Eine Besonderheit dieses Jahr wird definitiv die Whisky-Bar der lokalen Destillerie St. Kilian aus Rüdenau auf unserer Terrasse. Dort wird es auch Essen geben. Aber kommen wir zum Wesentlichen: Wir wollen natürlich das Spiel gegen die Traditionsmannschaft vom SV Darmstadt gewinnen. Mir macht gerade aber mein Kader ein wenig Sorgen, ich habe zwei Absagen bekommen?

? wie sieht der Kader denn aus?

Im Tor springt jetzt zum Beispiel kurzfristig nach einer Absage Sebastian Hagendorf ein, ehemaliger MSV-Torhüter, ein guter Mann. Im defensiven Mittelfeld setze ich als Coach auf Patrick Deckert aus Eichenbühl, der da eine Bank ist. Einer unserer Fleißigsten ist Ruthart Heeg aus Unterafferbach, der trotz des weiten Wegs in jedem Training dabei ist. Die Abwehr hält hinten unser Stefan Wisser zusammen und im Sturm werden Marco Rotenbach und Jorge Lino auflaufen, um nur ein paar zu nennen.

Einer Eurer Gegenspieler ist selbst ein Lokalmatador im Kreis Miltenberg: Jürgen Baier spielt als ehemaliger Trainer vom SV Erlenbach in Darmstadt mit. Wie schätzt du ihn sportlich ein?

Ich habe mit Jürgen Baier mal ein Fußball-Camp in Erlenbach gemacht und ihn dort als Trainer erlebt: Er spielt sehr diszipliniert, kommt über die rechte oder linke Seite, ist da schnell unterwegs und kann viel Verwirrung stiften. Ich habe mir da schon etwas überlegt, um ihn zu bremsen, aber das will ich nicht vor dem Spiel verraten.

Wer kann sonst bei Darmstadt gefährlich werden?

Roland Best und Rudi Collet sind zwar beide schon um die 60 Jahre alt, aber fit und gefährlich. Auch Gerhard Kleppinger, der bis vor einem Jahr noch Trainer in Sandhausen war, wird sicher eine Hausnummer sein. Uwe Kuhl wird voraussichtlich das Spiel der Darmstädter aus dem Mittelfeld managen. Ich schätze Darmstadt in etwa so stark ein wie die Offenbacher Kickers, gegen die wir 1:1 gespielt haben - weil uns am Ende das Glück vor dem Tor gefehlt hat.

Es wird also ein knappes Ding. Bei Euch ist Tradition, dass Sie, Herr Grimm, solche knappen Spiele mit dem Siegtreffer entscheiden.

Ach, das ist eigentlich eher ein Späßchen bei uns im Training. Das Spiel coache ich lieber von außen. Aber wenn es in der 90. Minute 1:1 steht und wir einen Elfmeter bekommen, dann ist klar, wen ich einwechsle.

Kevin Zahn