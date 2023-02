Jürgen Adam ist Mr. Lee Adams

Musik: Interpretationen von Elvis Presley, Frank Sinatra und Co. - Von Obernburg bis nach Spanien

Obernburg 20.02.2023 - 12:00 Uhr 2 Min.

Mit speziellen Outfits, starker und bestens ausgebildeter Stimme sowie viel Leidenschaft für die Musik sorgt Mr. Lee Adams seit vielen Jahren bei seinen Auftritten für begeisterte Fans.

Mr. Lee Adams, das ist Jürgen Adam. Geboren im Juli 1964 in Miltenberg und hauptberuflich Maschinenbautechniker. Erste Erfahrungen im aktiven Musizieren sammelte er als Kind, spielte Orgel und Melodica. Irgendwann kam später die Freude dazu, zu Langspielplatten oder Kassetten zu singen. Da der Vater in einer Band spielte, hatte Adam Zugriff auf das erforderliche Equipment. Ende der 1980er kam der Obernburger zum Gesang.

Anfänge bei Karaoke-Veranstaltungen

Es seien zwei Lieder, mit denen quasi alles anfing, blickt er zurück: »On the road again« von Willie Nelson und »Strangers in the night« von Frank Sinatra. Seinem Talent kam es sehr entgegen, dass Anfang der 1990er Jahre hierzulande Karaoke-Veranstaltungen immer beliebter wurden. Hierbei konnte sich der Sänger ausprobieren - mit großem Erfolg. In dieser Zeit trat Adam in verschiedenen Städten im Umkreis von etwa 200 Kilometern bei Karaoke-Veranstaltungen und Wettbewerben auf, gewann Preise bei Landes- und Bundesausscheidungen. Seit 1992 kann der Musiker für Auftritte gebucht werden. Seine ersten öffentlichen Konzerte, abseits von Karaoke-Veranstaltungen, hatte er nach eigenen Angaben bei hiesigen Modenschauen im Rahmen von verkaufsoffenen Sonntagen mit Manfred Schmock (Friseurmeister) als Veranstalter und Moderator.

Er besitzt einen fundierten Background, von 1992 bis 2004 nahm er an der Obernburger Musikschule Gesangsunterricht bei einem Diplom-Gesangspädagogen. Um seine Technik zu verfeinern, nahm Adam den Unterricht 2018 wieder auf, wird dabei auch im Genre Opern/Musicals weiter ausgebildet. Frank Sinatra hat er 1991 bei einem Konzert in Frankfurt auftreten sehen, er erhielt Autogramme und hatte die Gelegenheit, sich mit Sinatra zu unterhalten.

Generell, so sagt Adam, habe er schon immer genau hingeschaut bei den Interpreten, deren Songs er performt: Wie verhielten sich Künstler wie Presley oder Sinatra auf der Bühne, wie agierten sie. Dies baue er dann in seine Programme mit ein. Bei solch weltbekannten Vorbildern, in deren Songs Adam tief eintaucht, liegt die Frage nahe: Welche Interpretationen bereiten dem Obernburger am meisten Spaß, und was empfindet er am schwierigsten? »Eine Menge Spaß macht es mir beispielsweise »New York New York« von Frank Sinatra zu singen. Ein weiterer Top-Titel, dessen Interpretation mir viel Freude macht, ist »Just a gigolo / I ain't got nobody« von David Lee Roth. Sehr schwer zu singen ist von den Righteous Brothers »Unchained melody« aus dem Film Ghost, was an den vielen Stimmwechseln und der hohen Stimmlage liegt«, antwortet der Künstler.

Voller Terminkalender

Solch komplexen Nummern lege er dann im Programm eher an den Anfang. Mr. Lee Adams hat bundesweit Auftritte - und darüber hinaus. Aufgrund der Corona-Situation blieb 2020 und 2021 der Terminkalender leer, im August 2022 startete Adam mit seinem Auftritt im Rahmen der Ausstellung und des Filmabends zum Thema »schauspielernde Musiker und musizierende Schauspieler« wieder durch. Seitdem folgten mehrere Gastspiele; seit Dezember 2022, so berichtet Adam, sei der Terminkalender voll.

Als bisherige Karrierehighlights nennt Adam zwei Auftritte im Jahr 2001 in Marbella in Spanien. Auch für eine Filmproduktionsfirma in Usingen hat er schon gesungen. Was ist für ihn die Motivation, weiterzumachen, was treibt ihn an? »Meine Motivation, weiterzumachen, ist, immer besser zu werden, in dem, was ich tue. Weiter an meiner Gesangstechnik zu feilen, die Nummern noch besser und authentischer zu singen«, sagt Jürgen Adam alias Mr. Lee Adams.

Zur Person: Jürgen Adam Jürgen Adam aus Obernburg tritt neben seinen öffentlichen Veranstaltungen auch bei kirchlichen und standesamtlichen Trauungen auf. Seit 2008 hat Adam spezielle Elvis-Auftritte im Programm, bei denen er mit Perücke und entsprechender Kleidung auftritt. Ein Elvis-Showblock kann 40 Minuten dauern. Generell kann Adam ein Set ganz individuell zusammenstellen. Neben seinen Interpretationen von Elvis Presley und Frank Sinatra hat er Material von Drafi Deutscher über Roy Orbinson bis hin zu den Blues Brothers im Repertoire. Gemischtes Liedgut präsentiert er unter dem Künstlernamen Mr. Gentleman. Er ist darüber hinaus Ansager eines Wasserski-Showteams, das eine große Show beim letztjährigen Miltenberger Mainfest hatte. Auch auf Hochzeitsmessen ist er mit einem Stand präsent. Mit seinem Mercedes 500 SEL, Baujahr 1985, kann der Entertainer Brautpaare abholen und zu ihren Locations fahren. 2023 ist unter anderem ein öffentlicher Auftritt an einer Wörter Tankstelle geplant. mab Weitere Informationen unter: www.mr-lee-adams.de