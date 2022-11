Jubiläumskonzert in Laudenbacher St. Stephanuskirche

An­däch­tig lausch­te das Pu­b­li­kum am Sams­tag in der voll be­setz­ten St. Ste­pha­nus­kir­che in Lau­den­bach ein­ein­halb Stun­den lang Chor­vor­trä­gen un­ter­bro­chen nur von im­mer wie­der­keh­ren­dem to­sen­dem Ap­plaus. Fast schi­en es, als hiel­ten die Zu­hö­rer den Atem an wäh­rend der »Lie­der zwi­schen Him­mel und Er­de«. An­läss­lich des Ju­bi­läums »100 Jah­re Ge­sang­ve­r­ein Sän­ger­lust« gab Lau­den­bachs »in­takt - der Chor« ein Ge­mein­schafts­kon­zert mit dem ge­misch­ten Chor »Con­cor­dia« aus Straß­b­es­sen­bach. Für per­fek­te Kla­vier­be­g­lei­tung sorg­ten Brit­ta Glä­ser und Ant­je Hell­mann.