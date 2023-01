Jubiläen 2023 im Kreis Miltenberg: Zum Vergessen zu schade

Zahlreiche Termine

Miltenberg 02.01.2023 - 10:11 Uhr 5 Min.

Die an der Antike orientierte Stilrichtung der Renaissance galt bei der Bevölkerung weithin als fremdartig und zu akademisch und konnte sich deshalb neben der viel volkstümlicheren Gotik kaum durchsetzen. So sucht man im Landkreis Renaissancekirchen vergeblich - mit einer Ausnahme: Röllfeld.

Vor 700 Jahren

Herrschaft von Breuberg stirbt im Mannesstamm aus: Gerlach von Breuberg war es gelungen, als treuer Parteigänger des Königs und in Absprache mit dem Erzbischof von Mainz die Stadt Wörth als Marktort für das Breuberger Umland am Main zu begründen. Sein Sohn und Nachfolger Eberhard starb jedoch, ebenso wie sein Bruder Arrosius, im Jahre 1323. Onkel wie Neffe hatten keine Söhne, aber je zwei Töchter. Das machte die Erbfolge natürlich kompliziert. Die Breuburg wurde eine so genannte Ganerbenburg. Mehrere Besitzer und damit mehrere Haushaltungen und Verwaltungen, die oft miteinander konkurrierten wurden dort eingerichtet. Der Streit der Konfessionen verschärfte die Spannungen noch.

Vor 500 Jahren

Erste öffentliche Uhr in Obernburg: Mit der Einführung der öffentlichen mechanischen Uhren - die ersten Uhren hatten nur Zeiger für die Stunden - ging eine Epoche zu Ende, in der die Natur (in Verbindung mit der Religion) der Zeitgeber war. Der Tag begann, als der Hahn krähte, das Tagwerk endete mit dem Sonnenuntergang; der Ostertermin wird heute noch nach dem Stand von Sonne und Mond festgelegt. Diese natürliche oder organische Zeit, die sich am Rhythmus der Natur orientiert, geht jetzt zu Ende. Die erste öffentliche Uhr hing seit 1358 am Rathaus in Regensburg; 1453 erhielt der Römer in Frankfurt, 1517 die Stiftskirche in Aschaffenburg eine. Jetzt konnte man die Zeit messen, sie nutzen, mit ihr rechnen. Zeit wird Geld. Der Maschinentakt bestimmt das Leben, in dem selbst die Nacht genutzt wird. Der Werktag oder die Schule beginnt im Winter wie im Sommer um 7 oder 8 Uhr. Pünktlichkeit wird verlangt, die ohne Uhr nicht verlangt werden konnte. Tempo, Tempo! Unser Leben wird schneller. Wir müssen uns fragen, ob wir noch richtig ticken.

Das Obere Tor in Obernburg wird auch "Uhrturm" genannt, denn auf beiden Seiten der Turmhaube, die von einem vergoldeten Doppeladler geschmückt wird, ist ein Ziffernblatt mit der Jahreszahl "1523" angebracht.

Mainz schlägt die evangelische Bewegung in Miltenberg nieder: 1522 berief die Stadt Miltenberg einen jungen, 28 Jahre alten, reformfreudigen Mann auf die neu geschaffene Pfarrstelle (Miltenberg, bisher Filiale von Bürgstadt, wurde sebstständige Pfarrei). Die Wahl fiel auf Johann Drach, der im Sinne Martin Luthers predigte und offenbar viel Zustimmung in Miltenberg erfuhr, -sehr zum Unmut der kirchlichen Behörde.

Von Amts wegen wird eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet; Drach wird verwarnt, schließlich verurteilt und exkommuniziert; am 8. September 1523 wird die Urkunde in der Kirche verlesen, in der Drach zum Ketzer gebrandmarkt wird. Jetzt drängen die Bürger ihren streitbaren Pfarrer, die Stadt zu verlassen, bis sich die Geister beruhigt hätten. Bei Nacht und Nebel verlässt Drach die Stadt und wird auf einem Schiff bis Wertheim gebracht.

Johann Drach auf einem Gemälde von Bartholomäus Bruyn dem Älteren.

Am 22. Oktober 1523 kommt Philipp Echter, der weltliche Stellvertreter des Erzbischofs, mit 40 berittenen Soldaten in die Stadt. Den Bürgern wird bei Todesstrafe verboten, Waffen zu tragen. In der Nacht zum 23. 10. werden etwa 400 Bewohner umliegender Gemeinden (»das einfeltig baursvolck«) aufgeboten und vor den Stadtmauern aufgestellt. Ein Teil von ihnen wird auf Veranlassung des Burggrafen Kunz von Aulenbach auf der Burg postiert .

Am nächsten Morgen, nach dem gewohnten Frühgottesdienst und der Predigt des Kaplans Anton Scherpfer, eines Mitstreiters Drachs, dringen plötzlich auf ein Glockensignal hin Soldaten und das Fußvolk durch die Tore und von der Burg herunter in die Stadt. Die Angreifer schlagen einen Torwächter nieder, terrorisieren die Kirchgänger, holen vierzehn Rädelsführer, die denunziert worden waren, aus ihren Häusern und schleppen sie auf die Burg.

Dann stürmen sie das Pfarrhaus, demolieren das Inventar und werfen es auf die Straße, weil sie den Kaplan nicht aufstöbern konnten. Scherpfer wird von der Frau, in dessen Haus er sich im Dachboden versteckt hatte, verraten (die deshalb von den Bürgern »Judassin« gescholten wurde) und »gantz ellendiklich, nichts dan ein leibröcklein an«, ebenfalls auf die Burg gebracht.

Am Samstag, 24. Oktober, folgte schließlich die Demütigung. Die Bürger wurden auf das Rathaus zitiert und mussten ihrem Pfarrer Drach und ihrem Kaplan abschwören, die als Dummköpfe und Ketzer bezeichnet wurden. »Ob sie einem jeden buben glauben wöllen?«, wurden sie höhnisch gefragt.

Vor 450 Jahren

Verlegung des Friedhofes in Eschau: Der aus Eschau stammende Volksschriftsteller und Pastor Carl Heinrich Caspari (1815-1861) beschreibt in seiner Erzählung »Das Christkindlein« die Lage des Friedhofs in Eschau: »Seit dem Jahr 1573 haben die Eschauer ihren Gottesacker, der ursprünglich die Kirche umgab, von da hinweg und hinaus vor das Dorf auf den Berg verlegt. Warum sie's gethan, - ob der bisherige Gottesacker zu klein geworden, oder ob man schon vor dreihundert Jahren es für ungesund gehalten, den Gottesacker im Ort zu haben, oder ob sie vielleicht gemeint, da draußen auf dem Berg, neben dem stillen schweigenden Wald ? sei der Ruheplatz besser gewählt für die, welche des großen Ostermorgens und ewigen Frühlings harren, als unter den Gassen des Dorfes, oder ob sie den trauernden Hinterbliebenen eine Andeutung geben wollten, die Toten seien dem Himmel bereits näher als die Lebenden, oder ob sie irgend einen andern Grund hatten, - wer will das heutzutage noch sagen? - seit aber der Gottesacker auf dem Berg vor dem Dorfe ist, geht der Totenweg durch die sogenannte »Vorstadt« am Ende derselben den Berg hinan, dann aufwärts unter den Birn- und Apfelbäumen hin durch das altersgraue Thor des Gottesackers zum Grabe, - wo des Totenweges Ziel ist.«

Prozession zum Friedhof in Eschau im Jahr 1852.

Vor 400 Jahren

Röllfeld wird selbstständige Pfarrei und erhält eine Kirche: 1623 wurde in Röllfeld - nach längeren Auseinandersetzungen mit Klingenberg, Trennfurt und Laudenbach - eine neue Pfarrei begründet. Baumeister der jetzt zu errichtenden Kirche »Mariae Himmelfahrt« war der Nachfolger des Baumeisters Georg Ridinger, der das Aschaffenburger Schloss geplant hatte, Matthias Erb. Das Langhaus (dessen fünfte Fensterachse im Westen erst 1893 angefügt worden ist) weist Formen auf, die an die (von Erb gebaute) Jesuitenkirche und das Schloss von Aschaffenburg erinnern: Steinerne Fensterkreuze mit einem Sandsteinrahmen, die eine »gerade Verdachung auf Renaissance-Konsolen, mit beschlägwerkartiger Ornamentik« haben.

Vor 375 Jahren

Der Westfälische Friede beendet den Dreißigjährigen Krieg: Der Dreißigjährige Krieg bedeutet eine wichtige Zäsur in der deutschen und der europäischen Geschichte - Fürstenmacht siegt über kaiserlichen Zentralismus. Das Deutsche Reich besteht von nun an ganz offiziell aus souveränen Einzelstaaten. Deutsche Geschichte ist die Geschichte Preußens, Österreichs, Bayerns, Sachsens und anderer Territorien. Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass es noch einen Kaiser und einen Reichstag gibt (bis 1806). Das Nebeneinander der Konfessionen wird bestätigt; ebenso das Prinzip »cuius regio, eius religio«, das heißt, der jeweilige Landesherr bestimmt die Konfession. Weite Landstriche sind auf Jahre hinaus wirtschaftlich ruiniert. Am Untermain ging die Bevölkerungszahl um 75 Prozent zurück. Es beginnt die Epoche des absolutistischen Obrigkeitsstaates; aus Bürgern werden Untertanen. Das neue Zeitalter nimmt sich das Frankreich des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. mit seiner höfischen Kultur mit den barocken Residenzen und Gärten zum Vorbild.

Vor 250 Jahren

Umbau des Rathauses in Kleinwallstadt: Das schmucke historische Rathaus in Kleinwallstadt mit seinem Halbwalmdach und den verschieferten Zwiebelhauben über den die Fassade begrenzenden Ecktürmchen ist 1773 barockisiert worden. Der Kern des Gebäudes, das ursprünglich offene Durchfahrten - wie bei vielen anderen Rathäusern - aufwies, geht auf frühere Bauphasen zurück.

Eine Inschrift gibt bekannt, dass "1773 die Gemeind Kleinwallstadt dieses Rathhaus erbauet".

Vor 125 Jahren

Kirchenbauten in Wörth und Niedernberg: Die neuromanische Nikolauskirche in Wörth und die erweiterte neugotische Cyriakuskirche in Niedernberg werden 1898 eingeweiht. Romanik und Gotik werden wieder aktuell, ist Deutschland ja auch wieder Kaiserreich wie im Mittelalter.

Erlenbach bekommt Bahnhalt: Auch scheinbar unwichtige Ereignisse spielen im Alltag der Menschen eine große Rolle. Erlenbach war beim Bahnbau 1876 ohne eigene Haltestelle eingeplant. Begründung: es leben dort nur 600 Menschen, der Ort hat nur geringe Bedeutung; Obernburg ist nur vier Kilometer entfernt und der Bahnhof Wörth über die Fähre gut erreichbar. Im Mai 1898, also vor 125 Jahren, hat endlich der Antrag der Gemeinde Erfolg und Erlenbach wird Bahn-Haltestelle.

Werner Trost

Zahlen und Fakten: Geschichtssplitter aus dem Landkreis Vor 550 Jahren: Weistum der Zent zur Eich; Georg Murer aus Walldürn baut den massiven Turm und das Langhaus der gotischen Wallfahrtskirche in Schneeberg. Vor 525 Jahren: Die gotische Kirche in Rüdenau wird fertiggestellt. Vor 250 Jahren: Nach der Auflösung des Jesuitenordens gelangt das ehemalige Kloster Himmelthal wieder an das Erzbistum, das es dem Studienfonds des Aschaffenburger Gymnasiums vermacht; dort bleibt es auch unter der bayerischen Herrschaft ab 1814. Vor 100 Jahren: Trennfurt wird selbstständige Pfarrei; erste Kleiderfabrik in Leidersbach (Frank Wolf). Vor 75 Jahren: Währungsreform; Odenwald-Faserplattenwerk Amorbach gegründet (Friedrich Karl Rogge).