Dich­tes Ge­drän­ge bei früh­lings­haf­ten Tem­pe­ra­tu­ren herrsch­te am Sonn­tag an­läss­lich des Jo­sefs­markts in der Orts­mit­te der Markt­ge­mein­de Bürg­stadt. Das Mot­to lau­te­te "Frei­zeit, Ur­laub, Rei­sen". Mit Ein­bli­cken in ein Wohn­mo­bil, aber auch Rei­se­be­rich­ten über Ar­gen­ti­ni­en und "11 Län­der in drei Mo­na­ten" wur­de Lust auf die sc­höns­te Zeit des Jah­res ge­weckt.