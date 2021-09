Jonas Kraus aus Großheubach beginnt Ausbildung zum Notfallsanitäter

Menschen helfen statt Autos reparieren

Notfallkoffer statt Schraubenschlüssel: Der Kraftfahrzeugmeister Jonas Kraus aus Großheubach beginnt heute seine Ausbildung als Notfallsanitäter beim Rettungsdienst in Obernburg.

»Durch meine Arbeit beim Bundesfreiwilligendienst im Fahrdienst habe ich gemerkt, dass mich Autos und Technik interessieren«, sagt der heute 27-jährige. Deshalb hat er 2016 in Bürgstadt in einem großen Autohaus eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker angefangen. Danach folgte die Weiterbildung zum Kraftfahrzeugmeister. Während seiner Lehrzeit in der Werkstatt ist Kraus der Rot-Kreuz-Bereitschaft Großheubach beigetreten und hat sich dabei zum Sanitätshelfer ausbilden lassen. »In der Werkstatt hat mir aber der persönliche Kontakt zu den Mitmenschen gefehlt«, erzählt Kraus, »bei Veranstaltungen mit dem Roten Kreuz habe ich gemerkt, dass mich diese Aufgabe mehr erfüllt, als wenn ich den ganzen Tag in der Werkstatt Autos repariere.«

Weniger Geld in der Lohntüte

Um sich seinen Berufswunsch zu erfüllen musste der junge Mann im Jahr 2019 großes Engagement aufbringen. An Wochenenden fand die Sanitätsausbildung statt. Zeitgleich musste er sich unter der Woche auf die Prüfung zum Kfz-Mechatroniker vorbereiten und parallel die Abschlussprüfung dazu schreiben. Außerdem fanden unter der Woche die Meisterkurse in Vollzeit statt. Während dieser Zeit war Kraus an den Wochenenden auch noch regelmäßig als Sanitäter bei der Bereitschaft im Einsatz. Durch den Corona-bedingten Ausfall der Veranstaltungen, die seine Großheubacher Bereitschaft absicherte, war auch der »soziale Ausgleich« zur Werkstatt weggefallen. Deshalb hat er sich Ende 2020 für die Ausbildung beworben, um das vorher ehrenamtliche Hobby zum Beruf zu machen.

Dass er jetzt weniger Geld in der Lohntüte hat, ärgert Kraus nicht. »Natürlich verdiene ich jetzt beim Roten Kreuz weniger als vorher als Meister in der Werkstatt. Besonders während meiner Ausbildung. Aber ich wusste, worauf ich mich einlasse«. Kraus hat deshalb die letzten Monate gespart und auf seinen Urlaub verzichtet. »Ich denke, wenn es nötig ist, bekomme ich von meinen Eltern auch noch eine Unterstützung«, schmunzelt er.

Mittlerweile ist Kraus mit seiner Freundin in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Auch sie steht fest hinter seinem Entschluss, denn auch sie ist ehrenamtlich bei der Bereitschaft in Großheubach tätig. Kraus erinnert sich noch genau, wie der erste Kontakt zum Roten Kreuz zustande kam. Beim Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein sah er einen Flyer, auf dem für den Bundesfreiwilligendienst geworben wurde. Kraus nahm den Flyer mit nach Hause und die Begeisterung für das Rote Kreuz ließ den jungen Mann nicht mehr los. »An Autos schrauben hat mir zwar auch immer Spaß gemacht, aber mir hat der menschliche Kontakt einfach gefehlt. Deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen. Beim Fahrdienst beispielsweise bekommt man direkt positives Feedback von den Leuten. Die Leute sind dankbar, dass man da ist und helfen kann. Das hat mir in der Werkstatt gefehlt«.

Verschenkte Jahre?

Von Freunden und Bekannten gab es zwar vereinzelt ein paar Kommentare, dass die letzten drei Jahre verschenkt gewesen seien, erzählt Kraus. »Aber dadurch, dass viele Bekannte und Freunde von mir auch beim Roten Kreuz und im Umfeld tätig sind, bekam ich auch sehr viel Unterstützung.« Schade fand sein früherer Chef in der Werkstatt den Berufswechsel, »aber auch er hat es schließlich eingesehen, dass das Rote Kreuz meine Berufung ist«.

Auch Kreisgeschäftsführer Edwin Pfeifer freut sich auf den jungen Mann, der mit viel Fachkompetenz aus dem Ehrenamt kommt. Eine Mischung aus Ehrenamt und Hauptamt ist eine wünschenswerte Konstellation, die man in Zukunft noch mehr forcieren müsse. Ganz hat Jonas Kraus den Schraubenschlüssel nicht an den Nagel gehängt: Seit Anfang des Jahres ist er in der Bereitschaft Großheubach für die Fahrzeuge verantwortlich.

Hintergrund: Ausbildung zum Notfallsanitäter Die Ausbildung zum Notfallsanitäter stellt seit 2014 die höchste nichtärztliche Qualifikation des Rettungsdienstpersonals dar. Zugangsvoraussetzung ist der Mittlere Schulabschluss oder eine nach dem Hauptschulabschluss abgeschlossene Berufsausbildung. Man muss gesundheitlich geeignet sein und ein einwandfreies Führungszeugnis haben. Die Ausbildungszeit zum Notfallsanitäter in Vollzeit dauert drei Jahre. Der theoretische und praktische Unterricht erfolgt an staatlich anerkannten Notfallsanitäterschulen. Die praktische Ausbildung findet in einer Lehrrettungswache und an geeigneten Kliniken statt.