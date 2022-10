Johannes Kaußler entlockt der Klop-Orgel Musik für die Seele

Konzert in der Klingenberger Trinitatis-Kirche

Klingenberg a.Main 18.10.2022 - 15:57 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Aus dem reichhaltigen Schatz Bachscher Kompositionen bietet Johannes Kaußler einen Querschnitt auf der Klop-Orgel.

Kaußler, der sowohl an der Akademie für Alte Musik Bremen bei Harald Vogel als auch an der Hochschule Kirchenmusik studierte, bot ein festliches Programm großer Bachscher Orgelwerke, mit denen der Komponist und Kirchenmusiker einen reichhaltigen Nachlass hinterlassen hat. Der Organist hatte eine Auswahl zusammengestellt, die einen Querschnitt bot und die große Vielfalt repräsentierte. Er brachte die Klangfarben der Orgel in all ihren Facetten zur Geltung.

Bei dem schwermütig anmutenden Kirchenlied aus den Zeiten der Reformation »Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ« mit tiefen Tönen, wurde das Flehen nach göttlicher Unterstützung zur Geltung gebracht. Bei den tänzerisch gestalteten Tonfolgen wie bei der Fantasie G-Dur - gleichzeitig auch der Einstieg ins Konzert -, wurde der Kirchenraum mit den höchsten Flötentönen erfüllt. Kaußler bot einen bunten Strauß an virtuosen Möglichkeiten, zog im wahrsten Sinne alle Register und zeigte, dass die Orgel mit Recht als Königin der Instrumente bezeichnet wird.

Weicher Klang

Gerade die Klop-Orgel mit ihrem weichen Klang vermittelte den Zuhörerinnen und Zuhörern eine besondere Wahrnehmung der Kompositionen von Johann Sebastian Bach. Sehr schön und melodisch wurde das Adagio der Toccata und Fuge in C-Dur vom Organisten interpretiert. Dies bildete einen Gegenpol zu der aufwühlenden Toccata und Fuge F-Dur. Hier konnte das Publikum der Aufforderung von Pfarrerin Iris Kreile mit einem Zitat nachkommen, sich nicht mit Wein, sondern mit dem Geist Gottes zu berauschen.

Fazit: Es war Musik für die Seele, die dem Publikum ein Innehalten und entspanntes Abschalten vom Alltag ermöglichte. Liebhaber der Orgelmusik dürfen gespannt sein auf die nächsten beiden Konzerte auf der Klop-Orgel.

Hintergrund "Orgelmusik - ernst und heiter auf und ab der Töne Leiter«: Unter diesem Motto wird Kirchenmusikdirektor Christoph-Emanuel Seitz am Sonntag, 23. Oktober, um 17 Uhr Werke von Johann Sebastian Bach bis Scott Joplin spielen und die verschiedenen Farben der Holzflöten und -pfeifen zum Klingen bringen. Das dritte Konzert findet am Sonntag, 30. Oktober, wiederum um 17 Uhr statt. Die beiden renommierten Musiker Anna-Lucia Leone (Sopran) und Peter Schäfer (Orgel) wählen anlässlich des Orgel-Jubiläums besonders reizvolle und vielfältige Werke für ein feierliches Konzert aus, um den warmen und prächtigen Klang des Instruments zu demonstrieren. Neben dem beliebten Repertoire bekannter Meister aus Barock, Klassik und Romantik hat das gut aufeinander eingespielte und entdeckerfreudige Musiker-Duo auch unbekannte musikalische Schätze voll Lebensfreude und spiritueller Besinnlichkeit ausgewählt. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden sind willkommen.