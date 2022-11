Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Jörg Buchhold wechselt als Gemeindereferet nach Amorbach

Religion

Amorbach 13.11.2022 - 19:15 Uhr < 1 Min.

Gemeindereferent Jörg Buchhold wechselt nach Amorbach Bildunterschrift 2022-11-14 --> Jörg Buchhold. Foto: POW

Gemeindereferent Jörg Buchhold (45), Gemeindereferent in der Pfarreiengemeinschaft »Heiligkreuz, Sankt Elisabeth und Sankt Burkard,Würzburg« im Pastoralen Raum Würzburg Süd-West, wechselt zum 1. Januar in die Pfarreiengemeinschaft »Um den Gotthard im Odenwald, Amorbach« und zur Mitarbeit im Pastoralen Raum Amorbach. Das teilt das Bistum Würzburg mit.

Buchhold wurde 1977 in Erlangen geboren. Nach dem Fachabitur an der Fachoberschule Schloss Schwarzenberg im Jahr 1997 und dem anschließenden Zivildienst nahm er an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt das Studium der Religionspädagogik und Kirchlichen Bildungsarbeit auf. Nach dem Vordiplom wechselte er auf das Studium der Katholischen Theologie und der Pädagogik und beendete 2009 das Studium der Religionspädagogik und Kirchlichen Bildungsarbeit mit dem Diplom.

Station in Bürgstadt

Nach Stationen in Bamberg trat er im Bistum Würzburg im September 2012 seinen Dienst als Gemeindereferent an und wirkte mit jeweils halber Stelle in der Pfarreiengemeinschaft »Sankt Martin Miltenberg-Bürgstadt« sowie als Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Miltenberg. 2015 übernahm er mit jeweils halber Stelle die Aufgabe als Dekanatsjugendseelsorgerin den Dekanaten Schweinfurt-Nord und Schweinfurt-Süd. 2017 wechselte Buchhold nach Würzburg und wurde Theologischer Referent im Referat Jugendarbeit und Schule der Kirchlichen Jugendarbeit (kja), Kirchlicher Assistent der Jugendverbände der Gemeinschaft Christlichen Lebens (J-GCL) sowie Geistlicher Leiter der Katholischen Studierenden Jugend (KSJ).

Vater von drei Kindern

Im gleichen Jahr wurde er zudem zum Sprecher seiner Berufsgruppe im Bistum Würzburg gewählt. 2021 wurde Buchhold Gemeindereferent in der Pfarreiengemeinschaft »Heiligkreuz und Sankt Elisabeth, Würzburg« sowie der Pfarrei Sankt Burkard in Würzburg im Pastoralen Raum Würzburg Süd-West. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

