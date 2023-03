Job-Gespräche im »Bewerberzug« der Westfrankenbahn

Interessierte informieren sich in Miltenberg über Angebote

Miltenberg 12.03.2023 - 12:53 Uhr < 1 Min.

Westfrankenbahn-Sprecher Denis Kollai (Mitte) und sein Team im Gespräch mit Interessierten im "Bewerberzug".

Denn auch die Westfrankenbahn ist auf Verstärkung ihres Teams vom Lokführer und Kundenbetreuer bis hin zum Gleisbauer und Fahrzeug- und Elektrotechniker angewiesen. Im auf Gleis 1 stehenden »Bewerberzug« haben sich viele Interessierte nicht nur über die verschiedenen Jobangebote informiert, sondern oft auch bereits ernst gemeinte Bewerbungsgespräche mit Denis Kollai von der Geschäftsleitung und seinem »Recruiting-Team« geführt.

Zwei Quereinsteiger

So auch mit dem 32-jährigen Altenpfleger Mike Bauer aus Hanau (Main-Kinzig-Kreis). Er kann sich vorstellen, als Kundenbetreuer im Zug zu arbeiten, weil er sein Hobby zum Beruf machen will. Der Reisebürokaufmann Kai Hofmann (34) ist eigens aus Schwäbisch Hall angereist, weil er gerne auf Lokführer umsatteln würde. Während sich beide als Quereinsteiger bewerben wollen, interessiert sich der Schüler Markus Liebig aus Blankenbach (Kreis Aschaffenburg) für eine Ausbildung: »Ich mache in diesem Jahr meinen >Quali

Außer zum Lokführer bildet die Westfrankenbahn auch noch Fahrdienstleiter und Facharbeiter für Elektrotechnik aus. Als Quereinsteiger in diesem Bereich sind Mechatroniker prädestiniert.

Am Ende des Tages zog Westfrankenbahn-Sprecher Denis Kollai im Gespräch mit der Redaktion Bilanz. Der Lokführerberuf sei am stärksten nachgefragt gewesen. »Da ist gegenwärtig unser Bedarf auch am größten«, so Kollai. Das Brutto-Anfangsgehalt bezifferte er auf 2800 bis 3300 Euro, je nach den persönlichen Verhältnissen: »Dazu kommen noch eine Schichtzulage und die Sicherheit eines heimatnahen Arbeitsplatzes.«

Tauglichkeitsuntersuchung

Über den Zuspruch zeigte sich Kollai erfreut: »Wir haben heute in 30 Fällen im Vorgriff auf nachzureichende Bewerbungsunterlagen bereits Vorstellungsgespräche geführt, die sich spontan ergeben haben. Soweit es für uns >gepasst

eb