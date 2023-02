Jetzt doch: Wörth bekommt Sicherheitswacht

Stadtrat in Kürze

Windpark: Die Bauleitplanung des geplanten Windparks im Wörther Stadtwald ist von einer Änderung der Bayerischen Bauordnung betroffen, die Vereinfachungen im Genehmigungsverfahren vorsieht. Seitens der Verwaltung gab es drei Vorschläge, wie weiter vorgegangen werden könnte: den Flächennutzungsplan und das Verfahren zum Bebauungsplan weiter vorantreiben, nur den Flächennutzungsplan ändern und das Bebauungsplanverfahren ohne Ergebnis beenden oder beide Verfahren ohne Ergebnis beenden. Dem Stadtrat war es wichtig, das Verfahren weiter transparent fortzuführen, wobei es auch zu Einwendungen kommen könne, die dann im Stadtrat beraten würden. Trotzdem solle das Verfahren zügig vorangehen. Geschäftsleiter Alexander Englert machte darauf aufmerksam, dass gegenüber dem Flächennutzungsplan das Verfahren zum Immissionsschutz ohnehin das zeit- und arbeitsintensivere wäre. Einstimmig wurde dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, nur den Flächennutzungsplan, da mit geringerem Arbeitsaufwand verbunden, zu ändern und das Bebauungsplanverfahren ohne Ergebnis zu beenden.

Stellplatzablöse: Für die geplante heilpädagogische Tagesstätte in der St.-Martin-Straße ist durch die neue Vermietsituation des Gebäudes ein Autostellplatz zu wenig vorhanden. Das Landratsamt als Genehmigungsbehörde stimmt den Plänen erst dann zu, wenn die Problematik geklärt ist. Gottfried Hofmann (FW) erinnerte an einen Stadtratsbeschluss, keine Parkplätze mehr abzulösen, was aus Gründen der Gleichbehandlung auch eingehalten werden sollte. Peter Laumeister (CSU) stellte fest, dass am nahen Friedhof genügend Parkplätze vorhanden seien. Laut Verwaltung ist es möglich, dort eine zeitlich beschränkte Dienstbarkeit zugunsten der Diakonie und des Freistaates Bayern vorzusehen. Diesem Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise stimmte der Stadtrat einstimmig zu.

Seniorenbeauftragte: Auf Vorschlag der CSU-Fraktion wurde Sabine Spall einstimmig als Nachfolgerin von Robert Unkelbach zur Seniorenbeauftragten gewählt.

Vereinsförderung: Einstimmig genehmigt wurde eine neue Richtlinie zur finanziellen Förderung der Vereins- und Jugendarbeit. Sie wurde bereits in dem Ausschuss für Kultur und Soziales ausführlich beraten. Ziel ist es, zwei bestehende Regelungen in einer gesamten Richtlinie zusammenzufassen.