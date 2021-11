Jesuskind aus Bethlehem in Mechenhard

Hilfe für Herrgottschnitzer in coronabedingter finanzieller Notlage

Ein besonderes Erlebnis verknüpft ein israelisches Waisenkind mit der Mechenharder Jesusfigur in der Krippe. Aus einem Block Olivenholz schnitzte ein Handwerker aus Bethlehem das Mechenharder Jesuskind.

Begegnung bei Pilgerfahrt

Die Pfarreiengemeinschaft Erlenbach, zu der die St. Josef Kirche in Mechenhard gehört, pflegt schon länger Kontakte in die als Geburtsstadt Jesu geltende Stadt Bethlehem. Während zweier Pilgerfahrten 2015 und 2019 hatten die Gemeindemitglieder auch die Herrgottschnitzer besucht, die in der Nähe der Geburtskirche Kruzifixe, Jesus- und Marienfiguren an Touristen verkaufen.

Der Schnitzer Jack Giacaman hatte sich im Frühjahr 2021 hilfesuchend an Johannes Zang aus Goldbach gewandt. Dieser hatte die Pilgerfahrten geleitet und selbst viele Jahre in Bethlehem gelebt. Giacaman, der rund 15 Mitarbeiter beschäftigt, fürchtete um seinen Betrieb, und Zang, der wusste, dass die St. Josef Kirche in Mechenhard schon länger auf der Suche nach einem Jesuskind war, stellte den Kontakt her. 850 Euro hat die Figur gekostet. Die Sparkasse Erlenbach spendete 500 Euro. Das Jesuskind gehört zu einem der teuersten Werke des Schnitzers, der seine Kruzifixe und Figuren häufig für wenig Geld an Touristen verkauft.

Bislang hatte am Heiligen Abend eine einbeinige Plastikpuppe in der Mechenharder Krippe gelegen. Nun nimmt ein vollständiges, aus einem Block Olivenholz geschnitztes Jesuskind dessen Platz ein. Die Figur besticht durch Detailtreue ganz ohne Kitsch. Im naturbelassenen Holz sieht man Maserungen und Astlöcher. Mit 56 Zentimetern hat das Jesuskind die Größe eines properen Neugeborenen.

Erinnerung an Waisenkind

Für Pfarrer Franz Kraft hat das Jesuskind eine ganz besondere Bedeutung. Bei der Pilgerfahrt 2019 nach Bethlehem legten ihm Ordensschwestern ein Neugeborenes in die Arme. Das Mädchen war vermutlich von seiner mittellosen Mutter ausgesetzt und von den Schwestern in Obhut genommen worden. Pfarrer Kraft beschreibt diesen Moment als »sein persönliches Weihnachten« Das Jesuskind in der Krippe werde ihn stets daran erinnern.

Julia Preißer