Jessica Klug: Blick nach Berlin, Fokus auf Obernburg

Obernburger FW-Kandidatin sieht ihre Chance für bürgernahe Politik im »unbelasteten« Herangehen

Obernburg BTW21MSP 07.09.2021 - 09:00 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Obernburg, Römerstraße Jessika Klug (FW) - Porträt Bundestagskandidatur Foto: Petra Reith

»Parteiintern stand das Impfen nie zur Debatte, wir haben uns klar dafür ausgesprochen«, hält sie fest. Es sei falsch, dass die Freien Wähler polarisieren und im Querdenken- und AfD-Lager Stimmen fischen wollten: »Da kommt die Entstehung der Geschichte zu kurz.« Überdies wirft es nach Überzeugung der 25-jährigen Obernburgerin auch ein schiefes Bild auf das Umfragehoch der Freien Wähler: »Als ich mich für eine Kandidatur entschieden habe, lagen wir bei einem Prozent. Noch vor dem Thema Impfen sind wir auf drei Prozent gestiegen.«

Den Grund dafür sieht Klug in der »breiten kommunalen Substanz« ihrer Partei. Sie spüre sehr viel Unterstützung, führe gute Gespräche und erlebe, dass das FW-Kernthema - die kommunale Unabhängigkeit - viel Zustimmung erfahre. »Innovation, Fortschritt und Lebensqualität in unserem Land werden nicht fernab in den Verwaltungszentren der Republik gemacht, sondern von jeden Einzelnen von uns, direkt vor unseren Haustüren«, sagt Klug.

Ihr Weg in die Politik spiegelt diese Überzeugung wider. Schon als 22-Jährige übernahm sie den Ortsvorsitz der Freien Wähler Obernburg-Eisenbach und bewarb sich zwei Jahre später erfolgreich um Mandate in Stadtrat und Kreistag.

Dass sie trotzdem und vor allem so schnell den Blick nach Berlin richtet, begründet sie damit, dass so viel schief laufe »auf dem Weg von dort zu den Haustüren der Bürger«. Das will sie ändern.

Dass die Programmaussagen der Freien Wähler beispielsweise beim Klimaschutz mit den Forderungen nach bezahlbarer Energie aus Sonne, Wind und Wasser oder nach attraktiveren Bus- und Bahnverbindungen sich nicht so sehr von den der anderen Parteien unterscheiden, gesteht sie ein. »Arbeitsplätze sichern, Altersarmut stoppen, Bildung stärken - das wollen alle. Es kommt aber darauf an, wie man das umsetzt«, sagt Klug und betont den Anspruch und den Ansatz der Freien Wähler, die Probleme »von unten her zu denken«.

»Ich kann in Berlin nicht allein für Obernburg Politik machen, aber der Blick in die Römerstraße drängt mich, etwas gegen das Sterben der Innenstädte zu tun«, sagt Klug. Für die Ursachenbekämpfung seien Bund und EU zuständig, aber für die Problemlösung vor Ort bräuchten die Kommunen Geld. »Es gibt viele Förderprogramme, aber das Rohr ist oft verstopft zwischen Berlin und den Gemeinden«, hat sie in ihrer noch kurzen Laufbahn als Stadträtin schmerzhaft erfahren. Die Bürokratie sei groß, die Antragstellung kompliziert. Es brauche Klarheit und Struktur im undurchsichtigen Dschungel der Förderprogramme.

Ihre Chance als junge Kandidatin sieht die ehemalige Eisenbacher Mirabellenkönigin im unbelasteten Herangehen an die großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen: »Wir am Untermain leben vom Handwerk, von kleinen und mittleren Unternehmen. Die müssen wir stärken für den Wandel, für die Digitalisierung der Arbeitswelt und die Anforderungen klimaverträglicher Mobilität.«

Konkreter wird Jessica Klug da allerdings nicht. Die Betriebe seien innovativ genug, gute Lösungen und Antworten zu finden. Doch die Rahmenbedingungen müsse die Politik schaffen, und dabei hält sie den FW-Ansatz der Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung für überzeugend. »Es geht um pragmatische Lösungen und gesunden Menschenverstand«, sagt sie. Unverbraucht, wenn auch ein wenig sehr idealistisch klingt dabei auf ihrer Homepage der Wunsch nach »echten, inhaltsgeführten Debatten im politischen Alltag« und »Chancengleichheit in allen Lebenslagen«.

Die Anliegen der Bürger sammelt sie gerade ein; auf ihren Touren durch den Wahlkreis ganz altmodisch auf kleinen Kärtchen, aber auch auf ihren Social-Media-Kanäle und verspricht: »Die nehme ich mit nach Berlin.«

So schlecht sind ihre Aussichten darauf nicht: Es gibt inzwischen einige Politikbeobachter, die den FW den Sprung über fünf Prozent und damit in den Bundestag zutrauen. Als unterfränkische Spitzenkandidatin und mit Platz 6 auf der Landesliste wäre Klug dann dabei.

GEORG KÜMMEL

Zur Person: Jessica Klug (FW) Die 25-jährige Jessica Klug aus Obernburg ist Direktkanidatin der Freien Wähler für den Wahlkreis Main-Spessart Miltenberg. 2014 legte sie ihr Abitur am Dahlberg-Gymnasium in Aschaffenburg ab und studierte anschließend "Kulturwirtschaft" an der Universität Passau. Frühe politische Eindrücke sammelte sie bei einem Praktikum im indonesischen Umweltministerium und im Abgeordnetenbüro des damaligen FW-Landtagsabgeordneten Hans-jürgen Fahn und berufliche Erfahrungen bei der Messe Frankfurt sowie als Projektmanagerin. Als Mitarbeiterin der Landtagsfraktion der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz hat sie inzwischen die Politik zu ihrem Beruf gemacht, auch wenn ihre 2020 errungenden Mandate als Stadt- und Kreisrätin ehrenamtlich sind. Zudem ist sie FW-Kreisgeschäftsführerin im Kreis Miltenberg sowie Bezirksvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Freien Wähler (JFW). Wenn die Politik es erlaubt oder notwendig macht entspannt sie bei Joggen und Radfahren. Mehr zeit hätte sie gern für ihre Leidschaft fürs Singen und die Querflöte. kü

Direktkandidaten Main-Spessart/Miltenberg Zum Bundestagswahl am 26. September veröffentlicht unser Medienhaus die Porträts der Direktkandidaten an folgenden Tagen: 2. September: Andreas Adrian, Linke 3. September: Armin Beck, Grüne 4. September: Alexander Hoffmann, CSU 6. September: Werner Jannek, FDP 7. September: René Jentzsch, AfD 8. September: Jessica Klug, FW 9. September: Daniel Roth, Liberal-Konservative Reformer (LKR ) 10. September: Bernd Rützel, SPD 11. September: Sabine Theresia Schmitt, Die Basis 12. September: Wolfgang Winter, ÖDP bDossier zur Bundestagswahl www.main-echo.de/btw21