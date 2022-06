Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Jens Amendt: »Ein Leichnam ist ein Ökosystem«

Der Frankfurter Forscher nutzt Maden, Algen und Pollen zur Verbrecherjagd

Obernburg 20.06.2022 - 13:54 Uhr 2 Min.

Maden-Profi: Jens Amendt von der Uniklinik Frankfurt hat sich auf forensische Entomologie spezialisiert. Am Sonntag spricht der Forscher bei der Walter-Reis-Stiftung über sein Fachgebiet.

In Ihrem Forschungsgebiet spricht man vom »Ökosystem Leiche« - was ist damit konkret gemeint?

Ein zum Beispiel in einem Wald verwesender Leichnam erfüllt mit dem Wechselspiel zwischen seinen körpereigenen Bakterien, den ihn besiedelnden Gliedertieren und Pilzen und der durch seine austretende Verwesungsflüssigkeit veränderte Artengemeinschaft an Bodenorganismen genau die Definition eines Ökosystems: Ein Beziehungsgefüge von Lebewesen, das mit seinem Lebensraum, zugegebenermaßen recht heftig, interagiert. Viele hundert Arten, wie etwa Aasinsekten oder Fadenwürmer, profitieren von dieser Nahrungsressource oder »leiden« darunter, weil sich zum Beispiel im Erdreich die Bodenchemie derart verändert, dass sie dort zumindest zeitweise nicht mehr existieren können. Der Ablauf dieses Mit- und Gegeneinander wird dann auch noch durch klimatische Faktoren beeinflusst und kann für Jahre am Ort des Geschehens einen »ökologischen Fußabdruck der Verwesung« hinterlassen.

Wann kommen nach einem Todesfall - ob Mord, ob ungeklärte Todesursache - in der Praxis Ermittler ohne die Hilfe der forensischen Entomologie kaum oder nicht mehr weiter?

In der Regel dann, wenn die Todeszeit eine wichtige Rolle spielt. Schon nach einem bis zwei Tagen können rechtsmedizinische Methoden hier keine Antworten mehr liefern. Befinden sich Insekten auf dem Leichnam, kann die Entomologie dagegen noch Wochen später auf den Tag genaue Angaben zum Besiedlungszeitpunkt machen. Dieses Ergebnis leitet sich vor allem von dem Alter der sich auf dem toten Körper entwickelnden Aas-Insekten ab, aber auch ihre Artenzusammensetzung und -vielfalt verrät einiges über Zeitpunkt und Jahreszeit des Todes. Darüber hinaus können Insekten Hinweise darüber liefern, ob Fund- nicht gleich Tatort ist und ob Drogen beim Tod eine Rolle gespielt haben. Grundsätzlich stellen Insekten schlicht und ergreifend eine eigene Spur dar, die überraschende Informationen liefern kann.

Mithilfe von Insektenlarven die Liegezeit einer Leiche einzugrenzen, klingt zunächst einmal recht einfach. Wo liegen dabei die größten Probleme?

Wir müssen erst einmal die Insektenart identifizieren, weil die Entwicklung artspezifisch ist. Das ist oftmals, aber nicht immer unproblematisch, es hängt auch vom Entwicklungsstand der Insekten ab. Schwieriger wird es, wenn wir modellieren müssen, unter welchen Temperaturbedingungen die Tiere groß geworden sind. Das ist notwendig, weil Insekten wechselwarm sind, das heißt ihre Körpertemperatur ist identisch mit der Umgebungstemperatur. Je wärmer es ist, desto schneller altern die Tiere. Einfach die Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heranzuziehen, ist nicht zweckmäßig. Der Fundort kann ja zum Beispiel ein Fichtenforst und die Wetterstation am Flughafen platziert sein. Deswegen müssen wir eigene Messungen am Leichenfundort machen und die Vergleichbarkeit der DWD-Daten sicherstellen. Oder eben mit mathematischen Modellen für den Fundort umrechnen. Ein ganz anderes Problem ist aber auch: Wie wurden die Insekten nach Auffindung aufbewahrt? Wie schnell zu uns gebracht? Wurde alles standardgemäß durchgeführt? Das könnte ja eventuell die Qualität der anschließenden Untersuchungen beeinflussen.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten: Was könnte, sollte passieren, damit die Aufklärung von Rechtsfällen, vor allem von Tötungsdelikten, mithilfe der Insektenkunde den angemessenen Stellenwert bekommt - wie beispielsweise aktuell in den USA?

Wir sind weit davon entfernt, dass von jeder mit Insekten befallenen Leiche standardmäßig Proben genommen werden. Dabei ist der Aufwand hier meiner Meinung nach überschaubar. Diese Proben müssten gar nicht zwangsläufig begutachtet werden, könnten es aber, wenn im Laufe der Ermittlungen plötzlich überraschende Fragen zum Beispiel zur Todeszeit auftauchen würden. Neben einer sachgemäßen Probennahme ist darüber hinaus wichtig, dass die am Fall arbeitenden Personen wie zum Beispiel Spurensicherung und Rechtsmedizin über die Möglichkeiten der forensischen Entomologie informiert, das heißt geschult sind.

