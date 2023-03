Die Zwil­lin­ge Han­na und Le­na Fries (17) so­wie Han­nah Am­r­hein (18) vom Ju­li­us-Ech­ter-Gym­na­si­um El­sen­feld (JEG) sind bei »Ju­gend forscht« er­folg­rei­che al­te Ha­sen. Ih­re gro­ße Lei­den­schaft ist die Che­mie. Auch in die­sem Jahr hol­ten sie sich mit ih­rem Pro­jekt beim Re­gio­nal­wett­be­werb »Ju­gend forscht« in Un­ter­fran­ken den Sieg in die­sem Fach­be­reich.