JBG-Sanierung erfolgreich abgeschlossen

Schulbau: Applaus für Projektleiter Bretzigheimer

»Eine so große Schule im laufenden Betrieb umzubauen ist eine besondere Herausforderung. Aber wenn man solche Projektleiter hat, entsteht auch etwas«, würdigte Kreisbaumeister Andreas Wosnik unter Applaus der Kreisräte die Leistungen seines Mitarbeiters und bescheinigte Bretzigheimer Engagement, Detailbesessenheit und »ganz viel Herzblut«.

Kostenrahmen eingehalten

Bei der Generalsanierung hätten alle Beteiligten - Architekt, Bauamt, Schulleitung und Lehrer - »ganz wunderbar« zusammengearbeitet. Zudem habe das Großprojekt am Ende auch noch viel weniger gekostet als es hätte kosten dürfen. Zwar stiegen über die lange Bauzeit die Kosten auf knapp 19 Millionen, aber diese Steigerung lag unter dem allgemeinen Baukostenindex.

In vierten und letzten Bauabschnitt sind auf 2500 Quadratmetern Grundfläche moderne Lehrsäle, Labore und Vorbereitungsräume für die Fächer Physik, Chemie und Biologie entstanden. Dass noch nicht alles ganz fertig ist, liegt an den Turbulenzen in der Baubranche in den vergangenen beiden Jahren. »Wir wollten im März fertig sein, aber es wird wohl November werden«, kündigte Bretzigheimer. Noch fehlende Ausstattung habe man jedoch mit allerlei Provisorien überbrückt. Der Unterricht laufe.

