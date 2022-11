Japanische Karatemeisterin will Mädchen für Kampfkunst begeistern

Zur Person: Yuko Hirayama

Yuko Hirayama ist eine japanische Karatemeisterin, die in der Hauptzentrale des JKA (Japan Karate Association) Karate lehrt. Sie ist eine von nur drei weiblichen Instruktorinnen dort. Nur wenige Anwärter schaffen die Prüfung, die es einem erlaubt in diesem Dojo zu unterrichten. Hirayama wurde 1969 in der Präfektur Kanagawa geboren und lebt nun in Tokio. Seit sie acht Jahre alt ist, trainiert sie Karate. Bevor sie hauptberuflich Instruktorin wurde, hat sie Sport studiert. Um ihr Wissen zu verbreiten, reisen die Instruktoren der Zentrale des JKA in der Welt herum. Am 15.11. war Hirayama mit ihrem Kollegen Katsutoshi Shiina zu diesem Zwecke in der Karateschule Kodokan in Wörth. In ihrer Freizeit ist Hirayama ebenfalls sportlich aktiv, geht gerne wandern, tanzt Hip-Hop und golft.