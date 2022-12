Jana Crämer spricht mit Bürgstadter Schülern über Mobbing

"Wirklich ein riesiges Thema"

Bürgstadt 01.12.2022 - 13:03 Uhr 3 Min.

Als Teenager war Jana Crämer selbst Mobbingopfer. Heute berichtet die 40-jährige Buchautorin jungen Menschen über ihre Erfahrungen und gibt Tipps, wie man sich gegenüber Mobbern verhalten sollte.

Heute gilt die 40-jährige Buchautorin als Identifikationsfigur und Vorbild für junge Frauen; sie hat über 700.000 Followers. Von ihren Erfahrungen berichtete sie am 23. November auf Einladung der Krankenkasse BKK Akzo Nobel Bayern bei einer Konzertlesung in der Mittelschule Bürgstadt. Pat Christ sprach im Nachgang mit der Halterner Autorin über das Phänomen »Mobbing«.

Manche Kinder werden in ihrer Klasse ständig abgewertet, es heißt zum Beispiel, sie würden doch bloß Müll reden, keiner hört ihnen zu, keiner fragt sie nach ihrer Meinung. Woher kommt so etwas?

Man muss meiner Ansicht nach immer auf die Täter gucken. Diejenigen, die andere mobben, haben selbst das geringste Selbstwertgefühl. Die Stärke, die sie nach außen zeigen, ist in der Regel reine Fassade. Man mobbt, um nicht selbst das nächste Mobbing-Opfer zu werden.

Die Gründe, warum gemobbt wird, sind ja wirklich vollkommen lächerlich. Warum sollte man jemand fertigmachen, weil er einen Pickel hat, weil er übergewichtig ist oder weil seine Eltern nicht viel Geld haben? Passiert Mobbing aus diesen Gründen, sagt das in erster Linie eine ganze Menge über die Täter aus.

Sie hatten als Jugendliche wegen starken Übergewichts durch sogenanntes Binge Eating (Essanfälle) jahrelang das Nachsehen in ihrer eigenen Schulklasse. Was waren denn die schlimmsten Mobbing-Momente?

Genau davon spreche ich bei meinen Konzertlesungen mit dem Musiker Batomae. Ich lese dabei aus meinem Tagebuch vor. Als Jugendliche musste ich mir zum Beispiel anhören, ich sei ein fettes, hässliches Stück Scheiße. Das war übrigens noch das Harmloseste.

Wenn ich davon erzähle, sehe ich, dass die Schülerinnen und Schüler in den Klassen, die ich besuche, gar nicht überrascht sind. Weder in Hamburg oder München noch in Bürgstadt. Jugendliche kennen so was durch die digitalen Medien, die sie benutzen, sie stehen dadurch ständig unter einem unfassbaren Druck. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich heute nicht mehr gern zur Schule gehen würde.

Die Gespräche, die Sie mit den Schülern führen, sind immer sehr persönlich. Sie theoretisieren nicht über Mobbing, sondern berichten von sich selbst, von ihren eigenen Erfahrungen. Wie kam das in Bürgstadt an?

Die Jugendlichen kennen mich ja aus dem Internet und haben deshalb von vornherein keinerlei Berührungsängste mir gegenüber. Schon, wenn ich in die Schule komme, stürmen sie auf mich zu und nehmen mich in den Arm. Dadurch, dass ich einfach aus meinem Leben erzähle und eben keinen Vortrag über Body-Mass-Index oder die Ernährungspyramide halte, sind wir auf Augenhöhe.

Nach der Konzertlesung bin ich immer noch eine ganze Weile mit den Schülerinnen und Schülern zusammen, und die Geschichten, die sie mir dann anvertrauen, sind hart, manchmal ziehen sie mir echt den Boden unter den Füßen weg. Das war in Bürgstadt genauso wie in anderen Städten.

Eine Quantifizierung des Problems Mobbing in der Schule ist sicherlich schwierig, denn es gibt keine Instanz, die systematisch Mobbingfälle zählen würde. Als wie groß schätzen Sie denn die Problematik rein subjektiv ein?

Ich bin jedes Jahr zwischen 25 und 30 Mal an einer Schule und habe bisher etwa eine Viertelmillion Schüler erreicht. Nach dem, was ich erlebe, ist Mobbing wirklich ein riesiges Thema.

Allerdings in erster Linie wegen der digitalen Medien. Früher hatte man sich mit 20 Mädels und Jungs aus der eigenen Klasse verglichen. Heute vergleichen sich die Jugendlichen mit Altersgenossen aus der ganzen Welt. Sie denken, das Internet sei die Wirklichkeit. Also, sie denken, alle anderen seien schön und schlank und fahren ständig in Urlaub und können sich teure Sachen leisten. Viele Jugendliche sind damit komplett überfordert. Dadurch kann es auch dazu kommen, dass man selbst zum Mobber wird.

Wie könnte man als Klasse mit einem Schüler umgehen, dem jedes Mittel recht zu sein scheint, andere zu triezen und zu schikanieren?

Es ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, dass die Täter das Gefühl brauchen, Macht zu haben. Mein allererster Tipp an ein Mobbingopfer wäre, sich mit dem Mobber auseinanderzusetzen, wenn der mal nicht mit seiner Clique zusammen ist. Man kann ihn einfach, wenn er mal alleine ist, fragen: »Sag mal, was hab ich dir eigentlich getan?«

Ich schrieb damals einem Mädchen, dass mich besonders gemobbt hatte, einen Brief. Den hat sie dann erst mal allen anderen gezeigt und sich darüber lustig gemacht. Aber ein anderes Mädchen hat daraufhin gemeint: »Aber Jana hat doch recht mit dem, was sie schreibt!« Sie hat also Partei für mich ergriffen. Danach hatte sich das Blatt gewendet.

Pat Christ

Zwischenruf: "Du bist okay so!" Es ist ein bisschen so, als wäre man ständig dazu gezwungen, eine Goldmedaille zu erringen. Als würde nur der allererste Platz zählen. Überhaupt, als stünde man ständig im Wettbewerb. Dieses Gefühl ist für junge Menschen fatal. Es führt zu unglaublichen Spannungen. Und kann krank machen. Teenagern müsste viel stärker vermittelt werden: Du bist ganz genau so okay, wie du bist. In deiner Einmaligkeit. Und du musst niemandem auf dieser Welt beweisen, dass du besser bist als ein anderer. Pat Christ